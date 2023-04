Prima circoscrizione: «No ai plateatici su tutta la Loggia del Mangano di Corte Sgarzerie»

Mercoledì scorso, 26 aprile, la prima circoscrizione di Verona si è espressa negativamente alla concessione dei plateatici su tutta la Loggia del Mangano di Corte Sgarzerie. «Riteniamo opportuna la concessione degli spazi della loggia, ma raccomandiamo che siano concessi per metà alle attività commerciali e che l'altra metà sia mantenuta libera per l'organizzazione di attività culturali, di utilità sociale o per altre attività legate al territorio», è stata la motivazione espressa dal consigliere del Partito Democratico Andrea Trombini.

Una motivazione che non ha convinto i consiglieri di Fare! e di Lista Tosi-Forza Italia Luisa Sartori, Stefano Napolitano ed Elena Brunelli, i quali avrebbero voluto che l'intera loggia fosse data in concessione alle attività presenti, le quali aveva già trovato un accordo per la suddivisione. «In questo modo non solo si penalizzano i ristoratori, ma si creeranno problemi di ordine pubblico», hanno evidenziato Sartori, Napolitano e Brunelli sottolineando che «i plateatici sotto alla Loggia del Mangano sono anche un presidio di socialità che allontanano malcapitati e sbandati, i quali in passato utilizzavano il loggione come dormitorio e per i loro bisogni corporei. Quello è uno dei luoghi simbolo del centro storico, non lo si può svilire creando degrado».

E sull'argomento è intervenuto anche il consigliere comunale di Forza Italia Alberto Bozza: «Sostengono che vogliono lasciare metà di quello spazio disponibile libero per eventi culturali e ludici. Non sono contrario, capisco, una cosa non esclude l’altra, però bisogna essere pragmatici. Il punto infatti è che le manifestazioni sarebbero sporadiche e saltuarie, mentre il plateatico per l’intera area è un presidio stabile per tutta la stagione. Credo sia opportuno trovare un punto di equilibrio, quindi concedere i plateatici su tutto il loggiato e nello stesso tempo stabilire per tempo un calendario degli eventi, in modo da riservare nei giorni prestabiliti eventi di cultura per la cittadinanza».

Bozza chiede dunque un confronto tra Comune di Verona, circoscrizione, sovrintendenza e ristoratori per trovare un punto di sintesi nell’interesse della città.