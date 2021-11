San Massimo, piastra polivalente «in condizioni pietose». Zanotto: «Stiamo risolvendo»

La segnalazione risale ad un mesetto fa, quando alcuni genitori si sono lamentati delle condizioni della piastra polivalente esterna alla scuola primaria Collodi, nel quartiere San Massimo di Verona. «Condizioni a dir poco pietose», ha commentato il consigliere comunale del Partito Democratico Federico Benini, il quale ha documentato tutto con delle foto, sollecitando un intervento agli uffici comunali competenti.

«La piastra è attraversata da fessurazioni che, oltre a renderla inutilizzabile, fanno filtrare l'acqua nei locali sottostanti rendendo il soffitto umido e quindi a rischio di sviluppare muffe», ha spiegato Benini, a cui non è arrivata alcuna risposta dal Comune.

«Questo intendo quando parlo di amministrazione comunale assente - ha concluso il consigliere comunale del PD - Una scuola ha un problema grave e conclamato ma chi ha responsabilità politica sull'azione amministrativa invece di stare sul territorio si occupa soltanto di sondaggi farlocchi per accreditare questo o quel candidato di centrodestra. La città e i quartieri meritano maggiore attenzione».

La risposta dell'amministrazione al problema segnalato da Benini, però, c'è stato ed è il vicesindaco Luca Zanotto, in qualità di assessore ai lavori pubblici, a rispondere al consigliere di minoranza: «Diversamente da Benini, che va a San Massimo una tantum, i tecnici comunali ci vanno più spesso e già da alcuni mesi, proprio per risolvere i problemi. Infatti, in totale accordo con la direzione scolastica, sono già stati fatti lavori nel seminterrato per l'utilizzo in sicurezza. È stato realizzato un intervento generalizzato in legno per il consolidamento dei pannelli a soffitto che presentavano deformazioni di planarità. Il locale, inoltre, non soffre propriamente di infiltrazioni provenienti dalla piastra di superficie, ma di umidità risalente dal suolo. E per quanto riguarda invece la piastra polivalente in superficie, già da gennaio si procederà con gli interventi che sono stati individuati e condivisi per la livellazione e la copertura con erba sintetica adatta all'uso esterno».