Approvato il piano per rendere permanente la Ztl allo Stadio: «Assicuriamo vivibilità»

«Parte l’iter per istituire la Ztl allo Stadio e renderla permanente». Lo ha annunciato il Comune di Verona nella giornata di venerdì 19 aprile. Sempre da Palazzo Barbieri, infatti, spiegano: «Dopo la sperimentazione avviata dal Comune l’anno scorso per contrastare la sosta selvaggia in zona Stadio durante le partite di campionato o in occasioni di concerti ed eventi, la giunta ha avviato le analisi e le valutazioni necessarie per arrivare ad un provvedimento definitivo, i cui tempi di attuazione verranno annunciati per tempo».

È quindi stato approvato in giunta il piano particolareggiato della zona a traffico limitato del quartiere Stadio. Si tratta, viene spiegato in una nota, di un documento che analizza le criticità della situazione attuale e predispone una proposta di attuazione della Ztl in termini di perimetro, di varchi elettronici per il controllo degli accessi. L’area oggetto del provvedimento è il grande rettangolo compreso tra via Camuzzoni, via San Marco, via Sogare, Bretella A22 e via Albere. I prossimi passi saranno l'analisi e la definizione e regolamentazione della Ztl stadio in termini di permessi, orari e modalità di accesso.

«Diamo inizio, a seguito della sperimentazione effettuata, a un percorso fortemente voluto dal territorio al fine di assicurare vivibilità al quartiere e al contempo fruibilità agli eventi all'interno dello stadio», ha afferma l’assessore all’ambiente e mobilità Tommaso Ferrari. Il presidente della terza circoscrizione di Verona, Riccardo Olivieri, ha poi ribadito: «L’avvio del provvedimento sarà anticipato da una campagna informativa e da un percorso di partecipazione per accompagnare residenti, commercianti e cittadini e cittadine e dare loro tutte le indicazioni utili legate all’iniziativa».