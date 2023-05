Telecamere e lotta al degrado: il Piano Sicurezza per Verona dei tosiani

Un nuovo Piano Sicurezza per Verona. È la proposta che i consiglieri di Forza Italia, Lista Tosi e Fare! hanno depositata il 27 aprile scorso al Comune e che a breve sarà discussa in consiglio comunale. Al suo interno, una serie di soluzioni per prevenire episodi di criminalità, presidiare il territorio e per formare e informare la popolazione. Patrizia Bisinella, Alberto Bozza, Anna Bertaia, Barbara Tosi e Luigi Pisa le hanno illustrate ieri, 8 maggio, assieme a Mauro Spada che ha coordinato il lavoro nelle circoscrizioni.

Il punto di partenza del piano è una mappatura del territorio comunale con analisi del rischio delle diverse zone. Si passa poi a un protocollo di videosorveglianza pubblica, che parta dai quartieri e passi attraverso l'installazione di nuove telecamere, colonnine di emergenza e controllo di vicinato. Un protocollo che possa eventualmente coinvolgere anche l'esercito e le aziende private di sorveglianza.

Nel dettaglio, la consigliera Bisinella ha chiesto «che sia migliorato e implementato il sistema di videosorveglianza pubblica. In certe zone le telecamere non funzionano e in altre proprio non ci sono». E Bozza ha sottolineato che «videosorveglianza e potenziamento dell’illuminazione pubblica sono le due azioni prioritarie. Molte strade sono buie e questo incoraggia degrado e delinquenza».

Barbara Tosi ha invece avanzato la richiesta di attuare «un piano di recupero delle aree di degrado attraverso eventi e iniziative culturali. E sia avviata una campagna di informazione rivolta ad anziani e fasce più deboli per non incappare in raggiri. E vanno installate le colonnine Sos in tutte le zone della città, per chiedere aiuto alle forze di sicurezza in caso di pericolo».

E Mauro Spada ha concluso: «Mi auguro che la maggioranza recepisca queste nostre proposte. La sicurezza è un tema prioritario e finora l’amministrazione si è distinta solo per delle misure a spot, mentre occorrono interventi corposi e strutturali come quelli da noi messi sul tavolo».