La giunta comunale di Verona ha approvato il Piano della mobilità elettrica

«Passi avanti verso la mobilità elettrica ed ibridi plug-in a zero emissioni che per circolare hanno bisogno non solo di un adeguato numero di punti di ricarica ma anche di una loro omogenea distribuzione sul territorio». Lo ha annunciato il Comune di Verona nella giornata di giovedì 28 marzo, spiegando attraverso una nota che «ad oggi le colonnine pubbliche all’interno del Comune sono una sessantina, gestite da Agsm Aim». Tuttavia si tratta di un numero che, fanno sapere sempre da Palazzo Barbieri, «nei prossimi anni sarà implementato in modo considerevole attraverso una rete di infrastrutture di ricarica a pubblico accesso in linea con le azioni contenute nel Pums e con le stime di crescita della diffusione dei veicoli elettrici».

In questa direzione va infatti l’approvazione da parte della giunta comunale del Piano della mobilità elettrica, che stabilisce i criteri per l’installazione, la realizzazione e la gestione delle stazioni e delle colonnine di ricarica, da affidare in gestione sia a enti pubblici che privati. «Partendo dall’attuale offerta di colonnine e in base alle previsioni dei veicoli immatricolati, - chiarisce la nota di Palazzo Barbieri - il Piano definisce la necessità dei punti di ricarica da qui al 2030, identificati indicativamente in 206 al 2025 per arrivare a quota 402 nel 2030».

Sul tema è quindi intervenuto anche l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari: «Infrastrutturare le città per accogliere la sfida della mobilità elettrica con una pianificazione generale è fondamentale. Una pianificazione che riguarda sia una omogenea distribuzione dei punti di ricarica sul territorio e sia la dotazione di un corretto mix delle tipologie di ricarica».