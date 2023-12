Piano casa Agec con la vendita delle farmacie, Cisl: «Idea sbagliata»

Sono stati tanti gli spunti emersi durante il convegno sul diritto alla casa organizzato a Verona dal Partito Democratico locale. Spunti proposti per raggiungere un obiettivo condiviso da tutti. Ma non tutte le idee discusse sono state condivise. Anzi, alcune sono state direttamente avversate.

L'obiettivo è quello di risolvere l'emergenza abitativa di cui la città soffre. E per farlo uno strumento da utilizzare è Agec, l'azienda speciale controllata dal Comune di Verona che si occupa anche di edilizia pubblica. Per il PD, proprio il settore dell'edilizia pubblica dovrebbe tornare centrale per Agec, arrivando anche a sacrificarne altri.

Durante il convegno, l'assessore all'edilizia popolare Federico Benini ha infatti suggerito «scelte coraggiose», tra cui quella di calcolare l'attuale valore delle farmacie comunali gestite da Agec, con l'ottica di venderle e di concentrare le risorse ricavate nel patrimonio residenziale comunale.

«Un'idea sbagliata nel metodo e nel merito», secondo Massimo Meneghetti, segretario del sindacato Femca Cisl Verona. Pur ritenendo positiva l'iniziativa del PD di discutere di un problema importante come quella della casa e della residenzialità pubblica e sociale, Meneghetti non ha condiviso la proposta di Benini. Una proposta giudicata sbagliata perché metterebbe i circa 60 lavoratori delle farmacie Agec in contrapposizione con gli inquilini in una «classica guerra dei poveri che fa male a tutti e bene a nessuno», ha sostenuto Meneghetti. Inoltre, secondo il segretario provinciale di Femca Cisl, «l'eventuale guadagno ottenuto dalla vendita delle 13 farmacie porterebbe in dote ad Agec qualche centinaia di migliaia di euro che non risolverebbero di fatto il problema». Inoltre, la cessione lascerebbe Agec senza un settore che al momento sostiene le «altre aree di business, come le mense e appunto il servizio casa e l'edilizia sociale».

«Non vorremmo che tale proposta nascondesse il tentativo di smembrare la società con la lenta e graduale dismissione delle varie aree di business verso altre aziende anche private», ha aggiunto Meneghetti, ricordando la possibile cessione dei cimiteri e del forno crematorio di Agec a una società di paternariato pubblico-privato.

E sulla sofferenza abitativa, il segretario di Femca Cisl Verona ha chiesto al PD di attivarsi per creare all'interno della prefettura scaligera un osservatorio specifico in cui coinvolgere categorie, aziende e sindacati in modo da trovare risorse e soluzioni «a partire dall'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Pnrr e dai 30 miliardi di euro che il Fondo di Sviluppo e Coesione mette a disposizione delle Regioni».

E in contrapposizione alla proposta di Benini si è posto anche il consigliere comunale di Forza Italia Alberto Bozza, che ha condiviso le ragioni della Cisl e vorrebbe sapere se il sindaco Damiano Tommasi la pensa come il suo assessore oppure no. «E sarebbe utile sapere anche, più in generale, che idea ha la sinistra di Agec - ha spiegato Bozza - Se la ritiene un’azienda comunale multiservizi, oppure se preferisce alienare e svendere asset fondamentali per fare cassa, in questo caso saremmo di fronte a una politica miope e di corto respiro, nonché anti-sociale perché l’ente andrebbe a perdere la sua funzione di pilastro del welfare cittadino. Tra l’altro, se proprio serve liquidità per varare un "piano casa", il Comune con Agec ha altre opzioni. Ci sono diversi immobili di proprietà di Agec abbandonati e da ristrutturare che si possono in parte riqualificare e in parte vendere per reinvestire la cifra in altre acquisizioni. Penso al Palazzo di Corte Spagnola che è completamente vuoto, oppure quello ex fiera di Via del Pontiere in cui quasi tutti gli appartamenti sono sfitti, o l'ex municipio di Avesa».