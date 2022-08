Il sindaco Tommasi nomina l’avvocato Giuseppe Perini Capo di Gabinetto del Comune di Verona

Il sindaco Damiano Tommasi ha firmato il decreto di nomina del Capo di Gabinetto del Comune di Verona. Si tratta di un ulteriore importante tassello che si aggiunge alla squadra del sindaco.

L’incarico che, come spiegato da una nota di palazzo Barbieri, è di carattere «fiduciario», è stato assegnato attraverso «selezione pubblica» all’avvocato Giuseppe Perini. Questi, d'ora in avanti, «supporterà operativamente sindaco e Giunta con funzioni istituzionali di indirizzo politico-amministrativo e di controllo».

Chi è Giuseppe Perini

Perini, 47 anni, veronese, è un avvocato civilista con una carriera professionale maturata in studi legali tra Padova e Verona: «Affronto questo nuovo incarico con responsabilità ed entusiasmo per supportare le azioni di rinnovamento che questa Giunta saprà mettere in campo a beneficio del Comune di Verona. - ha detto l'avv. Giuseppe Perini - Credo molto nella dialettica istituzionale, corretta e rispettosa, quindi nella possibilità di riuscire a lavorare in modo costruttivo insieme, maggioranza e opposizione, per il bene di Verona».

Dopo il Dottorato di Ricerca in Filosofia del Diritto a Padova, l’avvocato Perini ha affiancato per anni l’attività accademica didattica e di ricerca alla partecipazione attiva in organi collegiali di pubbliche amministrazioni, tra cui università, Ordine degli avvocati e Camera di commercio: un percorso professionale che gli ha consentito di sviluppare solide relazioni con enti e istituzioni, anche a livello nazionale, e di consolidare quelle con i principali soggetti imprenditoriali, economici, sociali e culturali della citta?.