«Finalmente dopo cinque anni un'amministrazione che dialoga», ha dichiarato Napolitano. Il consigliere di circoscrizione ha spiegato che la perdita presente sul manto stradale era stata segnalata a metà luglio al numero speciale di Acque Veronesi. «A distanza di giorni nulla si muove - ha scritto Napolitano - Decido quindi di avvisare i neoassessori Federico Benini e Stefania Zivelonghi. Entrambi rispondono, dialogano e agiscono. L'intervento è avvenuto in 24 ore e il problema è stato risolto. Quindi complimenti ai neoassessori, il dialogo è la primaria forma di fiducia tra i cittadini e l’amministrazione».

È stata riparata nel giro di dieci giorni la perdita d'acqua segnalata il 18 luglio scorso sull'asfalto di Via Muro Padri, a Verona. L'intervento è stato descritto dal consigliere della prima circoscrizione Stefano Napolitano anche attraverso la pagina Facebook Veronetta Civile.

/ Via Muro Padri

«Segnalata ad assessori perdita d'acqua in Via Muro Padri riparata in 24 ore»