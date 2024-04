"Perché Nos" a Verona. «Rilanciamo l'area dei liberaldemocratici»

L'incontro "Perché Nos" è arrivato anche a Verona. L’evento itinerante, tenutosi all'interno della birreria Spiller, è durato due ore prima del consueto brindisi. Alessandro Tommasi, fondatore di Nos e candidato alle prossime elezioni europee, si è confrontato con i simpatizzanti del media-partito e con nuovi potenziali elettori a partire da tre grandi temi: l'inverno demografico, la transizione energetica e le crescenti diseguaglianze sociali. E ci si è interrogati su come riuscire a collaborare per dare forma a una società a prova di futuro.

«Nos è nato con un’idea precisa: contribuire a rafforzare l’area dei liberaldemocratici italiani - ha dichiarato Alessandro Tommasi - In questo senso l’accordo con Azione è lo sbocco naturale del nostro percorso che deve culminare in un grande rilancio di quest’area politica dopo le elezioni europee. C’è una comunità là fuori che da troppo tempo fatica a trovare spazio e voce. Non siamo destinati alla cifra singola. Il nostro impegno è mirato a riguadagnare la fiducia di queste persone con trasparenza, metodo e accountability. Dopo queste europee, che rappresentano le più importanti elezioni degli ultimi anni, avvieremo un percorso di costruzione di un nuovo soggetto politico che non rinunci alle diverse storie, identità e sensibilità dell’area e che sia capace di darsi regole trasparenti per valorizzare i talenti, specie i più giovani, garantendo la contendibilità delle leadership. Tante persone guardano la politica da fuori in maniera delusa e scoraggiata, ma non per questo senza curiosità o pronte a darsi da fare se diamo loro un orizzonte credibile e regole chiare».