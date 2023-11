Pensionati Veneti aderisce a Forza Italia, Tosi: «Meritano dignità economica e sociale»

Il movimento Pensionati Veneti aderisce a Forza Italia. Lo hanno comunicato martedì mattina, in una conferenza stampa che si è tenuta al Liston 12 a Verona, i dirigenti regionali del movimento, con in testa il segretario regionale Gianni Pozzani. Alla conferenza era presente anche il coordinatore regionale e parlamentare di Forza Italia Flavio Tosi, che ha sottoscritto le istanze dei Pensionati Veneti sulla salvaguardia del potere d’acquisto delle pensioni, sulla riduzione del ticket sanitario per gli anziani e sulla necessità di maggiore sicurezza sia in casa che sulle strade.

Tosi ricorda che «i pensionati di oggi sono coloro che hanno costruito l’Italia nei decenni scorsi, meritano dignità economica e sociale e tutela in termini di sicurezza. Siamo vicini alle istanze dei Pensionati Veneti e siamo felici che oggi si sancisca la loro adesione a Forza Italia».