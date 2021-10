Terza dose Covid e vaccino antinfluenzale, il Pd in Veneto chiede tempi certi: «Coinvolgere medici di base e farmacisti»

«Hanno ragione i medici di medicina generale a protestare: la Regione continua a non ascoltarli e a non dare indicazioni precise né sulla somministrazione della terza dose né sul vaccino antinfluenzale. È una questione di rispetto, ma non solo: ne va della salute dei veneti». Così si legge in una nota polemica a firma dei consiglieri regionali del Partito democratico in Veneto Anna Maria Bigon, Francesca Zottis, Vanessa Camani, Jonatan Montanariello, Giacomo Possamai e Andrea Zanoni.

Gli stessi consiglieri dem quindi aggiungono: «Siamo già a ottobre e ancora navigano a vista. Eppure c’è una circolare ministeriale di aprile che parla chiaro: "si raccomanda di anticipare la conduzione della campagna antinfluenzale all'inizio di ottobre". Perché è tutto fermo?». Regione Veneto, secondo quando spiegato dai consiglieri dem nella loro nota congiunta, avrebbe «acquistato un milione e 688 mila vaccini antinfluenzali», senza però fornire poi «alcun riferimento sulle tempistiche della somministrazione». Di qui le rimostranze degli esponenti del Pd Anna Maria Bigon, Francesca Zottis, Vanessa Camani, Jonatan Montanariello, Giacomo Possamai e Andrea Zanoni: «I medici di famiglia, così come i farmacisti, vanno coinvolti. La Regione non deve dimenticarsi della loro importanza, come accaduto all’inizio della campagna vaccinale contro il Covid, dove grazie al loro fondamentale contributo è stato recuperato il ritardo accumulato con la falsa partenza».

Anche sulla terza dose del vaccino in questo caso contro Covid-19, insistono sempre i consiglieri del Partito democratico, il ministero della Salute si è già espresso: «La circolare di aprile sottolineava come l’antinfluenzale potesse essere somministrato in contemporanea ad altri vaccini, senza attendere giorni o settimane. C’è poi una seconda circolare del 14 settembre, firmata dal direttore generale della Prevenzione, Gianni Rezza: in base alle indicazioni del Cts la cosiddetta dose "booster" va somministrata dopo almeno sei mesi dalla precedente, mentre quella addizionale, destinata a soggetti trapiantati e immunocompromessi per raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria, l’intervallo minimo scende a 28 giorni. È tutto nero su bianco. - concludono i consiglieri del Pd Veneto - Quali sono gli ulteriori chiarimenti di cui ha bisogno la Regione?».