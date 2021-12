La sentenza del Pd Veneto: «Inevitabile il lockdown per i non vaccinati, non possiamo attendere ancora»

«Con questi numeri e il tracciamento ormai saltato, il lockdown per i non vaccinati diventa una soluzione inevitabile». Ad affermarlo è la consigliera regionale del Partito Democratico in Veneto Anna Maria Bigon, vicepresidente della commissione Sanità a Palazzo Ferro Fini, in una nota congiunta firmata anche dagli altri consiglieri del Partito Democratico Veneto, ovvero Vanessa Camani, Jonatan Montanariello, Giacomo Possamai, Andrea Zanoni e Francesca Zottis.

Una presa di posizione molto netta, dunque, quella degli esponenti dem in Veneto che arriva alla vigilia del Consiglio dei ministri che dovrà decidere le nuove ulteriori misure per fronteggiare l’impennata dei contagi registrata nelle ultime ore anche nel nostro paese. I consiglieri dem spiegano: «Non possiamo permetterci, e non sarebbe neanche giusto, restrizioni generalizzate a causa di una minoranza ancora troppo numerosa».

Anna Maria Bigon e gli alltri esponenti dem in Veneto criticano dunque lo scetticismo del governatore Zaia circa l'ipotesi di un lockdown dei non vaccinati: «Il presidente Zaia - si legge sempre nella nota del Pd Veneto - finora si è mostrato scettico sull’ipotesi del lockdown per i non vaccinati, ma i semplici "rimbrotti" per chi, dopo oltre un anno e di fronte a dati chiari continua a rifiutare l’immunizzazione, non bastano. Quale sarebbe la proposta alternativa per frenare i contagi, visto che, parole sue, l’infezione di oggi è peggiore di quella del 2020?».

Di qui pertanto la conclusione cui giungono i consiglieri Pd in Veneto alla vigilia del Cdm di giovedì 30 dicembre che potrebbe vedere l'esecutivo nazionale approvare la drastica misura dell'obbligo di certificazione verde rafforzata in tutti i luoghi di lavoro, in sostanza attuando un (quasi) obbligo vaccinale che coinvolgerebbe tutta la platea di lavoratori e potenziali lavoratori: «Ben venga quindi un’ulteriore estensione del green pass rafforzato a tutti i lavoratori: in assenza di un obbligo vaccinale - concludono i consiglieri del Pd in Veneto - è la soluzione migliore per convincere i più refrattari. Solo così potremmo poi pensare di allentare le regole su quarantena e isolamento».