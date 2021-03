Piano vaccini in Veneto, Pd attacca: «Confusione e ritardi». La richiesta a Zaia: «Vaccino obbligatorio per i sanitari»

«Confusione tra chi deve somministrare il vaccino e preoccupazione tra chi deve riceverlo, perché le Ulss procedono in ordine sparso, come avessimo nove piani diversi. E tutti si lamentano: dagli anziani ai pazienti fragili, fino alle categorie economiche, ogni giorno riceviamo centinaia di segnalazioni. Il Veneto è in ritardo, specialmente su chi ne ha più bisogno; l’eccellenza narrata da Zaia non si vede e bisognerebbe dirlo, parlare il linguaggio della verità». Queste le parole di Giacomo Possamai, capogruppo del Partito Democratico Veneto a proposito delle criticità registrate sul fronte vaccinazioni, ribadite oggi durante una conferenza stampa del gruppo regionale dem.

«Alcune difficoltà sono frutto delle scelte del passato. - prosegue Giacomo Possamai - Pensiamo al Cup unico regionale per gestire in maniera unitaria le prenotazioni atteso dal 2016, perfino nelle Ulss che si sono fuse, i centri di prenotazione sono rimasti distinti. O ancora il progetto delle medicine di gruppo avviato e poi bloccato, portando a una distribuzione disomogenea delle Mmg sul territorio. E infatti l’accordo stipulato con i medici è sulla parte economica, mentre su quella operativa ogni Ulss deve arrangiarsi, aggiungendo confusione a confusione. In altre Regioni, dove l’intesa è stata raggiunta molto prima, i medici di famiglia vaccinano già da un mese».

Anche la vicecapogruppo Pd Vanessa Camani non ha lesinato critiche: «Zaia ha invitato il presidente Draghi a fare nomi e cognomi di chi ha sbagliato. Lo facciamo noi: il suo. Siamo partiti in ritardo e la motivazione di aver accantonato dosi per la seconda somministrazione è una giustificazione che non regge; le cause sono di natura organizzativa. Ci sono pochi punti vaccinali, appena 58, con due controindicazioni soprattutto per le province più grandi: si esauriscono velocemente posti disponibili e occorre spostarsi per decine di chilometri».

La stessa consigliera veronese in Regione Veneto Anna Maria Bigon, nonché vicepresidente della commissione Sanità, è tornata ad avanzare critiche e perplessitè circa la lentezza delle vaccinazioni: «Abbiamo 1.300 persone dedicate, - spiega Anna Maria Bigon - se fosse stato fatto prima e meglio un accordo con i medici di base, che sono 3.300, saremmo in una situazione migliore, invece i primi sono stati lasciati ultimi: 100 mila persone fragili che sono a domicilio e che avremmo potuto vaccinare in un mese».