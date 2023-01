Rotta alla segreteria cittadina, Bonfante a quella provinciale: PD veronese unito «per il rilancio sul territorio»

«L’esito delle elezioni del settembre scorso ha consegnato un quadro politico – inutile negarlo – assai complesso, sia per il centrodestra che si trova a governare il Paese in una condizione delicatissima senza disporre di grandi idee, sia per il centrosinistra e per il PD, che dall’opposizione si trovano a riorganizzare una proposta politica di centrosinistra dovendo affrontare tutti insieme i nodi a lungo accantonati in considerazione delle responsabilità di governo assunte nel corso degli anni».

Sono le considerazioni del Partito Democratico di Verona sull'attuale situazione nazionale ma anche cittadina, che li vede nelle file della maggioranza di Palazzo Barbieri a sostegno del sindaco Tommasi.

Proprio il risultato delle elezioni di giugno spinge i dem a ripartire dai territori con maggiore compatezza, cercando il dialogo con le realtà politiche più vicine: «Più forti per il rilancio del centrosinistra sul territorio».

«Ancora una volta il PD veronese dà un segnale forte trovando al suo interno le condizioni per una soluzione unitaria che, ne siamo sicuri, permetterà di superare le difficoltà della fase politica attuale e continuare a lavorare per rafforzare il progetto di un centrosinistra sempre più concreto, forte e popolare per Verona e il suo territorio.

Le candidature unitarie proposte sono di grande esperienza e qualità: per la Segreteria provinciale Franco Bonfante, già vicepresidente del Consiglio regionale Veneto, Sindaco del Comune di Cerea per due mandati e dirigente pubblico in ruoli apicali. Per la Segreteria cittadina Alessia Rotta, nota giornalista, parlamentare per due mandati, già presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.

La massima unità del partito veronese è dovuta in considerazione del progetto civico e politico di coalizione che il PD ha contribuito in modo forse decisivo ad avviare nel capoluogo. In questo senso vanno i più sentiti ringraziamenti alla segreteria provinciale e cittadina uscente che con Maurizio Facincani e Luigi Ugoli ha saputo mantenere la barra diritta anche nei momenti più confusi conseguendo un risultato impensabile fino a qualche anno fa.

Ma lo dobbiamo anche in considerazione degli importanti appuntamenti elettorali che nel corso dell’anno vedranno andare al voto Comuni significativi della provincia come Bussolengo, Sona, Villafranca dove il PD e il centrosinistra hanno lavorato a lungo e bene.

Il lavoro del PD Verona sarà improntato alla massima collaborazione con l’amministrazione di Damiano Tommasi alla quale non offriamo un semplice sostegno ma la forza di un partito che lavora per tornare ad essere vicino alle persone, popolare ma non populista, per rilanciare i valori di solidarietà e giustizia sociale anche nel resto della provincia dove ci sono tante diverse situazioni da affrontare».