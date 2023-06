Sopralluogo PD allo scolo Arica di Cologna. «Stop a produzione e impiego dei pfas»

Bloccare la produzione e l'impiego di sostanze pfas. Un blocco graduale, con un percorso di accompagnamento fino al 2025. È questo il principale contenuto di un disegno di legge del Partito Democratico, sottoscritto dai senatori Andrea Crisanti, Andrea Martella e Beatrice Lorenzin. Un provvedimento presentato ieri, 12 giugno, da Martella e Crisanti al termine di un sopralluogo svolto allo scolo Arica di Cologna Veneta.

Lo scolo veronese è lo sfogo del collettore che trasporta a valle le acque reflue dei depuratori vicentini di Arzignano, Montecchio, Montebello, Trissino e Lonigo, territori da cui si presume sia partita la grande contaminazione delle acque venete con sostanze della famiglia pfas.

«Con questo disegno di legge, di cui auspichiamo una rapida calendarizzazione in Parlamento, mettiamo sul tavolo uno strumento per una certa uscita dall’utilizzo e dalla produzione dei pfas e il monitoraggio dello stato di salute dei lavoratori e dei cittadini che sono stati esposti a queste sostanze», ha dichiarato Martella, aggiungendo che Il disegno di legge del PD va nella direzione auspicata dalle associazioni ambientaliste e dai No Pfas. «Le aziende vanno supportate nel graduale percorso di uscita dall’utilizzo dei Pfas - ha aggiunto Crisanti - fino ad arrivare allo stop definitivo per tutte le produzioni non essenziali, tra cui quelle farmacologiche, e comunque in linea con le direttive europee di prossima pubblicazione. Devono inoltre essere messe in campo risorse e infrastrutture per eseguire campagne di controllo e monitoraggio e per assicurare un efficiente smaltimento ed eliminazione di pfas dagli ambienti contaminati».

«Questo disegno di legge è un'ottima notizia per i comuni della zona rossa, perché un disastro ambientale come quello successo in Veneto non si ripeta più - ha commentato la consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon - In questi anni la Regione ha spesso minimizzato il problema e non ha investito in una bonifica capillare del territorio, fermandosi alla garanzia di acqua non contaminata proveniente da altri territori. Noi crediamo che si debba invece recuperare il territorio, bonificando tutte le aree colpite compreso il sito della Miteni. Lo dobbiamo alle tante famiglie che hanno visto la loro salute colpita per leggi inadeguate e controlli insufficienti».

Alla presentazione di ieri erano presenti anche il segretario provinciale del PD veronese Franco Bonfante e il segretario del PD locale Flavio Garbin. «Condividiamo e appoggiamo il disegno di legge presentato - ha detto Bonfante - Un passo avanti per la tutela del nostro ambiente e della salute delle persone, che auspichiamo possa essere condiviso anche dalle altre forze politiche in campo. Queste battaglie, per la salute delle persone e la salvaguardia dell’ambiente, vanno infatti oltre il colore politico».