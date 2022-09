Partecipazione ed entusiasmo per il camper democratico in tour a Verona: «I giochi delle elezioni non sono chiusi»

Numerosa e calorosa l’accoglienza riservata da San Bonifacio al camper democratico in tour attraverso la provincia scaligera. I candidati Pd sono arrivati in Piazza della Costituzione attorno alle 11.30 del mattino, intrattenendosi a lungo con cittadini e simpatizzanti. Per Alessia Rotta, capolista Pd al plurinominale per la Camera dei Deputati, «questo successo è esattamente quanto intendevamo esprimere attraverso il concetto di prossimità: i candidati che il Pd Verona ha scelto, a partire dalle candidate nei collegi uninominali Federica Foglia, consigliera a Valeggio, e Anna Maria Sterchele assessora a San Bonifacio, sono candidati del territorio per il territorio, dotati di una propria storia politica e personale che garantisce per loro; persone che c’erano ieri, ci sono oggi e ci saranno anche domani, al contrario di altre candidature come quella di Carlo Calenda, - ha detto Alessia Rotta - al quale continuiamo a tributare la stessa stima e la stessa simpatia di quando lo avevamo accolto come capilista Pd, ma che purtroppo non si è più fatto vedere».

Per Diego Zardini, candidato al plurinominale della Camera, «la scelta di girare la provincia in camper per fare una campagna elettorale a contatto con la gente ha avuto anche l’effetto di galvanizzare i circoli e destare l’entusiasmo dei simpatizzanti che oggi a San Bonifacio sono arrivati da tutto l’Est veronese. Segni che sinceramente non troviamo o troviamo molto meno nei partiti che vengono dati per favoriti. Il confronto di oggi con il vicino gazebo leghista è la plastica rappresentazione di un Pd che può doppiare la Lega nei sondaggi e nelle piazze», ha sintetizzato Diego Zardini.

Anna Maria Sterchele, assessore al Sociale del capoluogo dell’Est Veronese e candidata al collegio uninominale del Senato ha aggiunto: «Questo del confronto diretto con i cittadini è da sempre il nostro metodo, ed è il metodo che vogliamo portare anche a Roma. Ma dopo le domande bisogna saper dare delle risposte ai cittadini, e ciò purtroppo in Veneto non sta avvenendo su temi importanti come la sanità». È ottimista anche Alessandra Salardi candidata al plurinominale per il Senato: «Ce l’abbiamo fatta a giugno a Verona, ce la possiamo fare anche il prossimo 25 Settembre alle elezioni politiche, i giochi non sono chiusi, questa campagna elettorale è ancora apertissima».