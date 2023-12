PD: «2023 ricco di novità per Verona». Bisinella: «Ma in che città vivono?»

Si chiude il 2023. «Un ricco di novità e di decisioni molto importanti», hanno commentato i consiglieri comunali del Partito Democratico, soddisfatti anche del bilancio del consiglio presentato dal presidente Stefano Vallani. «Si ha davvero l’impressione che sindaco e -maggioranza vivano in un'altra città», ha replicato la consigliera di Fare! Patrizia Bisinella.

Da una parte gli elogi e dall'altra le critiche. Una dinamica usuale nel periodo in cui si tirano le somme di un altro anno solare da archiviare. Per i consiglieri PD, il 2023 è stato l'anno delle infrastrutture. «È stato l’anno dell'inizio dei lavori del filobus - hanno ricordato i consiglieri dem - Un'opera pubblica che sembrava non decollare mai e che adesso è nel pieno dei cantieri. Il maxi-cantiere di Via Città di Nimes, iniziato ad aprile, procede secondo cronoprogramma e la chiusura è prevista per fine marzo 2024. Proseguono spediti anche gli altri cantieri nelle altre zone della città, il tutto comportando disagi alla viabilità ma con la prospettiva di avere finalmente un’opera pubblica capace di contribuire ad un nuovo sistema di mobilità cittadino. Il 2023 è stato anche l’anno della strada di Gronda. La scelta di utilizzare i 54 milioni di euro dell’autostrada A4, fermi dal 1999 per un irrealizzabile traforo delle Torricelle, per finanziare una strada fondamentale per la zona Sud-Ovest della città permette di uscire da un immobilismo decennale e di andare ad alleggerire dal traffico interi quartieri sviluppando l’area strategica della Marangona. Ultima, ma solo in ordine di tempo, è anche la scelta delle opere compensative della Tav, che ammontano a quasi 15 milioni di euro. Milioni che saranno investiti in due direttrici: un grande investimento in mobilità sostenibile e opere viabilistiche attese da decenni. Sono le rotonde tra Via Mantovana e Via Albere; la rotonda all’uscita dalla Tangenziale T4-T9; la nuova viabilità a Porta Vescovo; la rotonda in Via Dal Vino; la ciclabile tra Santa Lucia e Borgo Roma; la ciclabile tra Borgo Roma e Ponte Aleardi; la ciclabilità tra la Stazione Porta Nuova e il quartiere Stadio; lo studio di fattibilità per allungare il percorso del filobus. Dopo tanto tempo convergono investimenti sostanziosi e decisivi per la riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria di Porta Vescovo e il suo collegamento con il polo universitario della Santa Marta».

Ed oltre alle novità infrastrutturali, i rappresentanti del PD locale hanno ricordato anche altri obiettivi raggiunti: «Si comincia a restituire dignità alle circoscrizioni con maggiori stanziamenti e si rimette un’azienda fondamentale come Amia nelle condizioni di rilanciare i suoi servizi con la ricapitalizzazione societaria e la revisione del contratto di servizio fermo dal 1999. Sotto l’aspetto dei servizi comunali, sono stati riattivati gli sportelli anagrafici polifunzionali in alcuni quartieri ed è stato raddoppiato l’orario di apertura di tre biblioteche di quartiere. Cinque di queste ora fanno servizio anche il sabato mattina mentre la biblioteca civica apre anche il sabato pomeriggio. I servizi comunali per l’infanzia hanno conosciuto una estensione a favore di bambini e famiglie, particolarmente nella fascia dai zero ai tre anni. Le risorse dedicate alla manutenzione di strade e marciapiedi sono quasi raddoppiate dai 2 milioni scarsi degli anni precedenti ai 3,75 milioni del 2023. Grossi passi avanti sono stati fatti sulla gestione del traffico durante i grandi eventi fieristici attraverso l’utilizzo del parcheggio scambiatore della Genovesa e i servizi di bus navetta. E stato finanziato l’abbattimento delle Piscine Lido di Via Galliano, ormai irrecuperabili da un punto di vista strutturale e diventate un centro di delinquenza. Non sono mancati momenti di riflessione e confronto, in particolare il consiglio comunale aperto sulla violenza di genere, richiesto da tutte le forze politiche dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin. Ha raggiunto una nuova fase, inoltre, anche la Variante alla Statale 12, opera viabilistica fondamentale per Verona Sud e il quartiere di Cadidavid, che ha visto deliberare anche dal Comune di Verona il parere favorevole al progetto definitivo».

Di diverso avviso però la consigliera di opposizione Bisinella, che stila una pagella negativa dell'attuale amministrazione scaligera. «L'assessora Zivelonghi plaude a una Verona con meno reati e sempre più sicura, quando al contrario ogni giorno sono decine e decine le segnalazioni di commercianti e cittadini di tutti i quartieri, dal centro alla periferia, che lamentano di furti e rapine, risse, spaccio di droga e atti vandalici su negozi ed auto parcheggiate, ad esempio. Più di una volta i consigli comunali sono saltati per mancanza di argomenti all'ordine del giorno, con un lassismo di cui non si ha memoria. E al di là del numero di delibere licenziate, bisogna anche considerarne il peso, davvero troppo poche quelle di sostanza. Tutte le manifestazioni legate al Natale, dal tira e molla sui mercatini, all’imbarazzante e costosissima nuova stella di Piazza Bra, fino alle tristi luminarie posizionate in grande ritardo nei quartieri, sono state un incidente diplomatico dopo l’altro, un mettere la pezza a situazioni che potevano essere organizzate meglio e prima. La sporcizia regna ovunque e nonostante gli sforzi dei netturbini è a dir poco preoccupante la gestione del servizio di raccolta, con cestini strabordanti e rifiuti abbandonati e sparsi in giro per giorni e giorni. In compenso nessun grande evento culturale, di richiamo internazionale, è presente in città, al di là del cartellone areniano e dei teatri: zero mostre di rilievo in Gran Guardia, nessuna programmazione per i mesi futuri. Verona deve ringraziare la generosità della famiglia Carlon e di altri privati, altrimenti l’offerta sarebbe del tutto ferma a dieci anni fa. I cantieri affliggono la circolazione cittadina senza alcuna programmazione sensata: decine di migliaia di veronesi ogni mattina ed ogni sera restano bloccati in colonna nel traffico causato dalla contemporaneità delle chiusure di Via Città di Nimes e Ponte Nuovo e l’unica risposta che il Comune ha saputo offrire a lavoratori e famiglie è stata quella di usare la bicicletta e organizzarsi per partire prima per gli spostamenti. Il bilancio del 2023 è quindi quello di un anno di amministrazione fallimentare e da ricordare si, ma per le occasioni perse, i risultati non ottenuti, gli obiettivi mancati, le scelte imbarazzanti ed il peggioramento dei servizi e della qualità della vita dei veronesi».