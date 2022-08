Piscine ex Lido a Verona, la proposta di Pasetto al sindaco: «Facciamone un vero parco dello sport»

Il presidente di Area Liberal, Giorgio Pasetto, è intervenuto con una nota sull'annosa questione delle piscine ex Lido di Verona in viale Colonnello Galliano, affermando che, ad oggi, vi sono sì state «tante promesse elettorali» da parte delle precedenti amministrazioni comunali, ma ancora «nessuna soluzione "realizzata"», così come «progetti faraonici, ma zero investitori». Lo stesso Giorgio Pasetto ha comunque riconosciuto come vi siano «alcune criticità difficilmente superabili per un privato», a cominciare dai «vincoli demaniali essendo l’area adiacente alle mura storiche della città», nonché il fatto che per loro natura le piscine potrebbero essere aperte solo nei mesi estivi e, non da ultimo, la «drammatica situazione degli impianti ormai fatiscenti».

Proprio con riferimento alla manutenzione degli impianti, Giorgio Pasetto sostiene che «richiederebbe uno sforzo enorme di efficientamento energetico, considerando la crisi in atto». Di qui la proposta dello stesso presidente di Area Liberal di cercare una possibile soluzione attraverso «un progetto completamente nuovo».

Pasetto, dunque, insieme ad Aldo Codognola, che come lui è «specialista in scienze motorie e sportive e gestore di impiantistica sportiva», fa sapere di voler formalmente proporre al sindaco Damiano Tommasi, la «trasformazione in parco verde di tutta l’area e il posizionamento di attrezzature per l’attività fisica». In sostanza, si tratterebbe di realizzare «un vero e proprio parco dello sport che, oltre a non avere i proibitivi costi di manutenzione di un impianto natatorio, contribuirebbe a rendere più vivibile Verona, sull'esempio di molte città europee», conclude Giorgio Pasetto.