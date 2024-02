Partenariato sociale ed Europa federale, approvate mozioni in consiglio comunale

Giovedì scorso, 1 febbraio, il consiglio comunale di Verona ha approvato due mozioni, una sul partenariato sociale e l'altra sulla nascita di un'Europa federale.

La prima mozione è stato proposta dal consigliere comunale Giuseppe Rea del gruppo Damiano Tommasi Sindaco. Il documento impegna il Comune ad introdurre il partenariato sociale in funzione dei bisogni rilevati tra i cittadini e le imprese e compatibilmente con le esigenze di bilancio.

Il partenariato sociale è una modalità che concilia l’obbligo del pagamento di tributi con le disponibilità economiche del nucleo familiare e delle imprese e si delinea come un ulteriore strumento di politica sociale a favore di chi è in difficoltà.

Il documento è stato approvato con 22 voti favorevoli e un astenuto.

La seconda mozione è stata avanzata dal consigliere di Traguardi Giancarlo Cona ed è un appello in favore di una riforma dei trattati dell’Ue, verso un’Europa solidale e di prossimità, federale e democratica. Fra i punti presentati nel documento, si impegna il Comune ad attivarsi, in collaborazione con i rappresentanti e le rappresentanti del territorio veronese in Parlamento, per chiedere al Governo di sostenere in tutte le sedi europee la richiesta di avviare una convenzione per attuare le riforme necessarie alla nascita di un'Europa federale, sovrana e democratica.

La mozione è stata approvata all’unanimità con 23 voti favorevoli.

Ad inizio seduta sono stati inoltre accolti dall’assessore al bilancio Michele Bertucco la maggior parte degli ordini del giorno collegati al bilancio 2024-2026, già approvato a dicembre 2023. I restanti documenti sono stati ritirati dai proponenti o respinti in fase di voto.