Il veronese Borchia capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo

«Ringrazio Matteo Salvini e la Lega per avermi dato fiducia indicandomi nuovo capo della delegazione al Parlamento europeo. Da buon veneto, sono pronto a lavorare sodo per essere all’altezza di un ruolo molto delicato e decisivo: come ha detto il segretario Salvini, la Lega è impegnata per rafforzare e allargare il gruppo di partiti che hanno condiviso l’esperienza con Identità e Democrazia. Le carte in regola per rendere la Lega protagonista in Europa ci sono tutte, si comincia». Queste le parole dell'eurodeputato Paolo Borchia, nominato capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo.

«Un grandissimo ringraziamento lo rivolgo anche a Marco Zanni e Marco Campomenosi, che hanno guidato nella scorsa legislatura rispettivamente Id e la delegazione, e un pensiero anche agli eurodeputati della Lega uscenti per il grandissimo lavoro svolto negli ultimi cinque anni».

«È motivo d'orgoglio sapere che il capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo per i prossimi 5 anni sarà il veronese Paolo Borchia. Il nostro segretario provinciale ha alle spalle una lunga e importante esperienza a Bruxelles. Per questo, e ne ho la certezza, saprà dirigere il gruppo del Carroccio con grande professionalità», ha commentato Filippo Rigo, consigliere regionale veronese della Lega - Liga Veneta. «Sono sicuro che Borchia saprà affrontare queste sfide pensando anche ai temi europei in chiave locale: tanto per fare un esempio, la vergognosa situazione dei trasportatori del Brennero ostaggio da tempo dei diktat del governo austriaco. La scelta del partito su di lui riempie di orgoglio il Veneto e dimostra che Verona è strategica per la politica regionale».