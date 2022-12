Palazzo Bottagisio, Bendinelli: «Più alberghi di alto livello ci sono più si alza la qualità dell’offerta turistica»

Nel dibattito sollevato sulla ristrutturazione di Palazzo Bottagisio, situato tra Porta Leoni e San Fermo a Verona, entra Davide Bendinelli, sindaco di Garda e coordinatore veneto di Italia Viva: lo storico edificio infatti sarebbe destinato ad ospitare un albergo a 5 stelle.

«Ogni volta che si parla di una nuova struttura ricettiva di lusso, sembra inevitabile che vada a togliere clienti alle strutture esistenti, come se Verona attirasse già tutto il turismo di lusso che può sperare di accogliere - dice Bendinelli -. Ma è vero il contrario: più alberghi di alto livello ci sono più si innalza il livello qualitativo dell’offerta turistica attirando un numero maggiore di clienti. È per questo che si investe nel futuro: per creare nuova ricchezza e nuovo mercato. Guai a rimanere fermi».

A fare eco alle parole del primo cittadino di Garda è Francesco Squassabia, coordinatore cittadino di IV: «L’interesse della città è nell’attrarre investimenti, facendo sì che i tanti palazzi storici oggi inutilizzati per la progressiva chiusura degli uffici in centro storico tornino a nuova vita. Non si deve fermare il progresso. Il Comune chieda, invece, opere compensative che dirottino parte degli ingenti investimenti in opere e interventi a favore della collettività, armonizzando interesse generale e interesse privato».

«A minacciare il tessuto urbano non sono nuovi alberghi, ma l’immobilismo – riprende Bendinelli -. E non ha senso opporsi al cambio di destinazione d’uso. Gli immobili in questione sono sfitti da più di un decennio e la conversione in albergo non riduce l’offerta residenziale. Ma pretendere che ogni ristrutturazione sia limitata alla residenzialità rischia di tramutarsi in appartamenti vuoti e invenduti come quelli del Palazzo delle Poste in piazza Viviani.

Parliamo, invece, di opportunità: Verona attrae un turismo di fascia media anche perché, al momento, il livello qualitativo di moltissime strutture ricettive presenti a Verona è medio-basso. Possiamo cambiare questo trend. Il Comune trovi gli strumenti per incentivare gli albergatori e le albergatrici a rinnovare le strutture ricettive. È innalzando il livello delle strutture ricettive che si attira un pubblico più numeroso e con maggiore disponibilità economica, potenziando turismo e indotto. Questa – conclude Davide Bendinelli - è la strategia per fare di Verona una meta più gettonata e di livello più alto: una città che non ferma gli investimenti ma, al contrario, li attrae per creare nuovo benessere».