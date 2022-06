Dalla Serbia, ecco il deputato Palalic a sostegno della Lega per le elezioni a Verona

Il deputato della Serbia Jovan Palalic ospite della Lega a Verona per sostenere la coalizione del sindaco Federico Sboarina alle elezioni del 12 giugno prossimo.

Il parlamentare ha partecipato sabato sera all’evento al Boscomantico Lounge Bar, dal titolo Verona capitale dei valori identitari, con il deputato e vicesegretario federale della Lega Lorenzo Fontana, il deputato e consigliere comunale Vito Comencini e il politologo greco Kostantino Boviatsos.

Palalic è giunto in città venerdì 3 giugno in sostegno simbolico ai candidati del Carroccio: «Vengo spesso qui e la Serbia è molto legata al Veneto sia storicamente sia come partner strategico per gli scambi economici. Come presidente del gruppo interparlamentare di amicizia con l’Italia, mi occupo proprio dei rapporti tra Serbia e l’Italia. E il Veneto, con il presidente Luca Zaia, è la prima regione per investimenti in Serbia. I rapporti sono più che ottimi. Questa sera per me è un piacere poter essere con i miei amici leghisti Lorenzo Fontana e Vito Comencini, per sostenerli durante la campagna elettorale. Spero che possano vincere queste elezioni e auspico perciò un nuovo incontro a luglio per proseguire nella strada proficua delle relazioni intraprese».

«I valori identitari hanno trovato un punto di riferimento nella nostra città. Penso al sostegno della famiglia, alla difesa della vita e a molto altro ancora, temi che ha visto impegnata in prima linea la Lega» hanno evidenziato Fontana e Comencini.