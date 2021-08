Il «progetto fantasma» del nuovo stadio a Verona: una mozione per la revoca della pubblica utilità

Il consigliere comunale Michele Bertucco annuncia per settembre un Consiglio comunale straordinario per revocare la «pubblica utilità» del progetto legato alla "Nuova Arena di Verona"

«Il Bentegodi continua ad essere oggetto di interventi di adeguamento mentre del progetto di nuovo stadio "Nuova Arena di Verona" non si sa più nulla. Al di là che l’amministrazione affermi di mantenere vivi i contatti con il Credito Sportivo, con la crisi sanitaria ed economica il piano economico-finanziario, già gravemente zoppicante, è ora da considerarsi carta straccia, tutt’al più buono per la propaganda elettorale delle prossime comunali del 2022». Ad affermarlo in una nota stampa dai toni polemici è il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco, il quale poi spiega: «Ad oggi, infatti, non c’è stato da parte dei proponenti nessuno degli aumenti di capitale promessi, e non è mai stato presentato nessun documento per avviare l'iter del progetto».

Lo stesso Michele Berrtucco non esita quindi a definire il progetto del nuovo stadio a Verona come «l'ennesimo clamoroso buco nell’acqua», ovvero un «progetto fantasma», promettendo altresì battaglia al rientro della politica dalla pausa estiva ferragostana: «Al termine della pausa estiva, appena il Consiglio comunale ritornerà attivo, - chiarisce il consigliere comunale Bertucco per Verona e Sinistra in Comune - chiederò la convocazione di un Consiglio straordinario nel quale mettere ai voti la mia mozione per la revoca della pubblica utilità, già depositata presso la Segreteria del Consiglio nel giugno 2020».