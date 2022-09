Nuovo impianto eolico Agsm Aim, Ferrari: «Indispensabile per la transizione ecologica ed abbattere i costi energetici»

Il governo Draghi nel corso dell'ultimo Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla realizzazione del progetto di Agsm Aim per la costruzione dell’impianto eolico di Monte Giogo di Villore, in Toscana. L'impianto eolico proposto dal gruppo Agsm Aim, con un investimento di 35 milioni di euro, prevede l’installazione di sette aerogeneratori, per una potenza complessiva di 29,6 megawatt, da installare su un crinale appenninico a dieci chilometri dai capoluoghi dei comuni di Vicchio e Dicomano.

L'impianto genererebbe 80 milioni di kWh annui contribuendo a tagliare le emissioni di CO2 di 40 mila tonnellate l'anno diminuendo l'uso di gas per 16 milioni di mc/anno: «Un grande risultato per la nostra azienda, e siamo senza dubbio contenti per aver contribuito al raggiungimento di questo traguardo - ha sottolineato l’assessore all’Ambiente Tommaso Ferrari -. Eravamo a Roma con il sindaco per affrontare questo tema assieme ad altri, ed è motivo di soddisfazione che sia stata accolta questa nostra istanza».

Lo stesso assessore all’Ambiente Tommaso Ferrari ha infine aggiunto: «Quello che fa riflettere però, è che ci siano voluti otto anni per sbloccare la situazione, rendendoci conto che c’è ancora molto da lavorare per sburocratizzare l’iter e velocizzare la risoluzione dei problemi. Quello approvato dal Consiglio dei ministri è un progetto su cui sta puntando il nostro Paese e anche la nostra multiutility, un progetto che rappresenta una fonte di energia pulita indispensabile non solo per abbattere i costi energetici ma anche per la transizione ecologica».