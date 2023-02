Con Bonfante segretario provinciale, nuovo esecutivo per il PD di Verona

Lunedì scorso, 20 febbraio, nella Sala Tommasoli di Borgo Venezia, si è insediata l’assemblea provinciale del PD veronese. L'organismo è guidato da Giacomo Tomezzoli ed è composto dai delegati e dalle delegate espressi dai 63 circoli territoriali, in cui da poco si sono conclusi i congressi.

La rinnovata assemblea ha ratificato l'esito del congresso per quanto riguarda la parte locale. Il democratici veronesi hanno infatti trovato una convergenza unitaria sulla persona di Franco Bonfante che è così ufficialmente diventato il nuovo segretario provinciale del PD Veronese, succedendo a Maurizio Facincani.

Il sindaco di Verona Damiano Tommasi ha poi portato il suo saluto all'assemblea ed il segretario Bonfante ha colto l'occasione per il ribadire il sostegno del partito all’amministrazione comunale del capoluogo. «La proposta politica di Tommasi ha avvicinato alla politica tante persone, specie tra i giovani, che alle elezioni comunali hanno votato con entusiasmo per il cambiamento - ha detto Franco Bonfante - L’apertura di questa nuova fase politica ha bisogno di un PD unito e forte, in città come nel resto della provincia, capace di dire parole chiare e mettere in campo azioni concrete sul tema della questione sociale, che deve diventare la nostra priorità, della tutela dell’ambiente e del territorio, della lotta alle diseguaglianze, facendosi presidio serio e riconoscibile sul territorio».

Sono stati inoltre nominati i due vicesegretari: la consigliera regionale Anna Maria Bigon ed il sindaco di Belfiore Alessio Albertini. Riccardo Olivieri è diventato il nuovo responsabile dell'organizzazione del PD e dei rapporti con i circoli. Come tesoriere è stato riconfermato Sebastiano Sartori. L'avvocata Vera Scola è stata scelta come delegata ai diritti civili, sociali e digitali e Camilla Mariotto come delegata alle politiche europee ed internazionali. Federica Foglia ha avuto la delega all'interno del PD sui temi della scuola e dell'edilizia scolastica.

Il nuovo esecutivo del PD di Verona rinforza inoltre la sua caratura raccogliendo la disponibilità di alcune personalità di primo piano del mondo della cultura e dell’impresa, come quella della professoressa Donata Gottardi a cui è stata affidata la delegata alle politiche del lavoro, e di Barbara Ferro, manager di impresa e delegata nel PD a piccole e medie imprese, Pnrr e rigenerazione urbana.

Fanno inoltre parte della nuova segreteria provinciale Efrem Bigon, già segretario generale di Cgil Scuola, con delega ad ambiente e governo del territorio; Stefano Ceschi, con delega ad rconomia e finanza; Gianfranco Falduto, con delega al centro studi e informazione politica; Alfredo Forlin, con delega a formazione e rapporti con le comunità religiose. E ancora: Luca Manzelli per le politiche territoriali della Valpolicella; Isabella Roveroni sarà delegata alla cultura; Giovanna Zago sarà delegata alla cooperazione; e Diego Zardini che sarà delegato agli enti locali.

Al rinnovo dei principali organismi del PD provinciale seguirà l’insediamento dell’assemblea del livello cittadino, che recepirà l'analoga convergenza confermata dal voto dei circoli sulla persona di Alessia Rotta, nuova segretaria del PD comunale di Verona.