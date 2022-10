Fondo povertà: dal Comune nuove risorse ai cittadini in difficoltà. Bertucco: «Sostegno a quante più persone possibili»

«In arrivo nuovi sostegni a favore di cittadini in difficoltà economiche». Lo annuncia una nota del Comune di Verona che rivela come quest'oggi, mercoledì 26 ottobre, la giunta guidata dal sindaco Damiano Tommasi abbia licenziato per il Consiglio comunale la proposta di delibera sulla variazione al bilancio 2022, per rendere disponibili ulteriori risorse a favore della categorie più fragili. In base a quanto si apprende, si tratta di «oltre tre milioni di euro provenienti dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, destinati al Fondo Povertà».

Risorse che, spiega sempre la nota di Palazzo Barbieri, si aggiungono così al milione di euro già acquisito dal Comune ai primi di ottobre di quest’anno. Grazie al Fondo Povertà, istituito nel 2017, in deroga a tutti gli altri regolamenti attivi per l’ambito sociale, il Comune «può intervenire in tempi veloci per rispondere ad urgenze momentanee, come sfratti e nuclei familiari, con particolare attenzione a quelle con minori, che non riescono a sostenere il pagamento delle bollette».

A tal riguardo è intervenuto lo stesso assessore al Bilancio dell'Ente, Michele Bertucco: «Si tratta di importanti variazioni al bilancio 2022 che approderanno in Consiglio la prossima settimana. In primis, con l’acquisizione di 3.170.669 euro provenienti dallo Stato, il Comune accresce ulteriormente le risorse disponibili per le fasce più deboli della popolazione, maggiormente colpite dalla attuale crisi economica ed energetica. È volontà dell’amministrazione - ha precisato Bertucco - continuare in tale direzione anche per i prossimi bilanci, per garantire il sostegno a quante più persone possibili vista la forte criticità che stiamo attraversando. Molto è già stato fatto in questi mesi, ma puntiamo a mantenere alta l’attenzione».

Aumento di capitale sociale per Amt3

La nota del Comune interviene anche sul trasporto pubblico locale, e più precisamente in merito al progetto filovia: «Tramite variazione a bilancio - chiarisce infatti Palazzo Barbieri - si è provveduto allo stanziamento di 1.500.000 euro, proveniente dall’avanzo di amministrazione 2021, da destinare all’aumento di capitale sociale di Amt3, già previsto dal Piano economico-finanziario che la società ha recentemente presentato al Comune».

Con riferimento proprio all’aumento di capitale sociale di Amt3, l'ass. al Bilancio Michele Beetucco ha dichiarato: «Per la seconda variazione avevamo ricevuto il Piano economico-finanziario della Filovia dove fra le richieste indicate c’era l’aumento di capitale sociale di Amt3. Abbiamo quindi provveduto con quest’ultima variazione alla destinazione di 1.500.000 mila euro, derivanti dall’avanzo di amministrazione 2021».