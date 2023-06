Verona Domani apre nuove sezioni in provincia. «Pronti a prossime sfide»

Verona Domani cresce e allarga la sua azione politica in tutta la provincia scaligera. Il movimento civico di centrodestra guidato da Matteo Gasparato mette radici in decine di comuni della provincia, aprendo nuove sezioni e circoli e nominando i nuovi coordinatori.

Dopo i risultati ottenuti alle recenti elezioni amministrative, il movimento serra le fila e si prepara ai prossimi appuntamenti. Ieri mattina, 26 giugno, il presidente Gasparato ed il responsabile delle sezioni comunali Nicolò Ferrari hanno presentato l’apertura dei nuovi circoli e dei nuovi coordinatori territoriali. Sono ormai circa una ventina le sezioni comunali e di queste una decina appena inaugurate.

Le sezioni comunali di Verona Domani sono a Sona, con coordinatore Simone Zerpelloni; a Bussolengo, coordinato da Sebastiano Scamperle; a Pescantina, con Simone Aliprandi; a Caprino Veronese, con Sonia Messetti; a Dolcè, con Sara Gasparini; a Bardolino, con Marco Rossi; a Costermano, con Simone Zanetti; a Legnago e San Pietro di Morubio, coordinati entrambi da Matteo Guerra; a Castel D’Azzano, con Mariangela Signorini; a Castelnuovo del Garda, con Silvia Fiorio; a Villafranca, con Jacopo Foroni; a San Bonifacio, con Fulvio Soave; a Minerbe, con Emanuele Nascimben; a Velo Veronese, con Damiano Gugolati; a Isola della Scala, con Michele Filippi e a Lazise, con Renzo Franceschini.

«Ripartiamo compatti, con determinazione e con rinnovato slancio, puntiamo a crescere e radicarci proprio in ambito provinciale, confermandoci, come avvenuto proprio alle ultime amministrative, come una lista civica aggregatrice, moderata e inclusiva - hanno commentato Gasparato e Ferrari - I nuovi coordinatori rappresentano un giusto mix tra esperienza amministrativa, conoscenza del territorio e forze nuove, con tanti giovani e donne. Continuano quindi nuovi ingressi e adesioni in tutta la provincia e nascono nostri gruppi e sezioni in tutti i comuni veronesi, una crescita costante in attesa dei prossimi importanti test elettorali».