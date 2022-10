Commissioni servizi e comitati, nominati i rappresentanti comunali. Odg per la permanenza di Elcograf approvato

Sono stati nominati a Verona i rappresentanti del Consiglio comunale nella commissione Paritetica del Bacanal del Gnoco: per la maggioranza Alessia Rotta del Pd e Sergio Tonni della lista Damiano Tommasi Sindaco (entrambi con 11 voti) e per la minoranza Luigi Pisa del Gruppo misto (8 voti). Lo rende noto Palazzo Barbieri che poi elenca gli altri rappresentanti nella Commissione per il servizio di auto pubbliche da piazza. Per la maggioranza sono stati nominati Paola Poli del gruppo Damiano Tommasi Sindaco e Alberto Falezza del Pd (entrambi con 11 voti) e per la minoranza Nicolò Zavarise della Lega (8 voti).

Sono inoltre stati nominati nella Commissione per il servizio di noleggio con conducente, per la maggioranza Annamaria Molino Damiano della lista Tommasi Sindaco e Fabio Segattini del Pd (entrambi con 11 voti), mentre per la minoranza Antonio Lella della Lista Tosi (9 voti). Infine, per quanto riguarda la Commissione per la formazione degli elenchi dei cittadini aventi i requisiti per la funzione di Giudice popolare sono stati nominati per la maggioranza Giacomo Cona di Traguardi (22 voti) e per la minoranza Carla Padovani di Battiti per Verona (10 voti).

Ordine del giorno: Elcograf resti a Verona

All’unanimità, con 33 voti favorevoli, è stato approvato inoltre l’ordine del giorno riguardante il futuro di Elcograf a Verona, il cui primo firmatario era il presidente del Consiglio comunale Stefano Vallani. Nel documento si chiede all’amministrazione comunale di attivarsi per «favorire l’avvio di un tavolo tecnico che coinvolga le istituzioni comunali, provinciali e regionali, la RSU e la proprietà affinché sia presentato un piano di azione che possa garantire la continuità e lo sviluppo allo stabilimento sul territorio veronese».