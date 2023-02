AutoBrennero, Agsm-Aim e ora Fondazione Arena, per Tommasi le partecipate sono un campo minato

Ogni singolo caso ha avuto una genesi ed uno sviluppo molto particolari e quindi ogni singolo caso fa storia a sé. Tutti però sono scoppiati nell'ambito delle società partecipate dal Comune di Verona, ambito che ormai è diventato un campo minato per l'amministrazione del sindaco Damiano Tommasi.

Il primo episodio si verificò per le nomine dei membri veronesi nel cda di AutoBrennero, le quali rimasero temporaneamente congelate prima della soluzione condivisa tra i soci. Poi fu la volta di Agsm-Aim, con il braccio di ferro tra Tommasi ed il presidente Stefano Casali. Scontro che si è risolto con la revoca di Casali e la nomina dell'attuale presidente Federico Testa. Ora, il caso Fondazione Arena, con la frattura interna al Consiglio di Indirizzo dell'ente lirico per l'individuazione della nuova governance.

Una frattura che preoccupa i lavoratori impegnati nell'organizzazione del festival estivo, il 100esimo della storia dell'Arena, un'occasione irripetibile che deve essere sfruttata al meglio per il bene della città. Per questo Cgil, Cisl e Uil sono intervenute in rappresentanza dei dipendenti di Fondazione Arena per chiedere «una soluzione condivisa che tenga anche conto degli interessi di lavoratrici e lavoratori, che negli anni passati hanno pagato un prezzo altissimo a causa di scelte politiche alquanto discutibili». I sindacati hanno ricordato i rapporti tesi avuti in questi ultimi anni con i vertici di Fondazione Arena. Tensioni poi sfociate nel primo sciopero unitario organizzato durante il festival dell'estate 2021. «Certamente una spaccatura all’interno del Consiglio di Indirizzo renderebbe molto più complicata l’operazione di riappacificazione tra i dipendenti e i vertici aziendali - hanno concluso Cgil, Cisl e Uil di Verona - Si spera, quindi, che si trovi una soluzione adeguata».

Ed anche il Partito Democratico, che sostiene e fa parte della giunta Tommasi, sollecita una soluzione condivisa nella scelta del sovrintendente di Fondazione Arena. Il segretario provinciale Franco Bonfante e la segretaria del PD comunale Alessia Rotta hanno scritto: «Riteniamo sia sempre più difficile spiegare la situazione conflittuale venutasi a creare e sottolineiamo che sarebbe semplicemente impensabile che il sovrintendente possa essere individuato secondo logiche di parte che esulano dall'interesse primario della città o che si possano verificare preclusioni nel valutare nomi per scegliere il meglio per Verona. Il legame stretto tra la Fondazione Arena e la città di Verona non è soltanto stabilito dallo statuto della Fondazione, che fa corrispondere la figura del presidente a quella del sindaco, ma è anche e soprattutto nell’ordine delle cose, viste le responsabilità che ricadono sulla città nell’organizzazione del festival e della stagione lirico-sinfonica. Ribadiamo quindi che sulla partita del sovrintendente della Fondazione Arena non c’è un bottino da conquistare. Non c’è destra e non c’è sinistra. C’è soltanto il ruolo di Verona nel panorama culturale mondiale da consolidare e da promuovere, nell’ottica di portare a termine il processo di rilancio dell’ente cominciato tra grandi sacrifici qualche anno fa e di onorare la fama della città nel mondo con le fondamentali scadenze della stagione lirica 2023 e del centenario».

Dall'opposizione, invece, il consigliere comunale della Lega Nicolò Zavarise ha commentato l'impasse creata nel Consiglio di Indirizzo attaccando il primo cittadino. «Tommasi si conferma indeciso, impreciso e insicuro», ha dichiarato Zavarise, il quale ha poi richiamato tutti i membri del CdI «ad un doveroso senso di responsabilità, rispettando ciò che è stato fatto in passato per rilanciare la fondazione ed operando con serietà e rispetto per Verona e i veronesi».

Mentre i tosiani hanno ribadito di non essere contrari al cosiddetto "spoil system" e quindi non avrebbero protestato se Tommasi avesse cambiato la sovrintendete Cecilia Gasdia per una figura più affine politicamente alla maggioranza che attualmente governa la città. Quello che non è piaciuto a Flavio Tosi ed ai consiglieri Alberto Bozza, Antonio Lella, Barbara Tosi, Anna Bertaia e Patrizia Bisinella è il metodo scelto dal sindaco. «Tommasi ha poco da arrabbiarsi. Avrebbe dovuto proporre lui direttamente il nome del nuovo sovrintendente, e se fosse stato un nome di peso e una figura autorevole, in grado anche di riportare alla normalità le relazioni coi dipendenti, sicuramente il Ministero e il Consiglio d’indirizzo, come è prassi, glielo avrebbero approvato. Aprire invece una manifestazione di interesse di soli cinque giorni per raccogliere le candidature di una figura apicale dell'ente lirico ci sembra un approccio quantomeno superficiale. Cinque giorni sono decisamente pochi, servirebbe qualche settimana per dar tempo agli interessati in Italia e nel mondo di valutare se proporsi, anche perché parliamo di un bando che dovrebbe coinvolgere anche nomi riconosciuti internazionalmente. A meno che la manifestazione d’interesse non fosse una sorta di specchietto per le allodole, con il primo cittadino che in realtà ha già un nome in mente. Ma a quel punto meglio allora sottoporre direttamente quel nome a Ministero e Consiglio d’Indirizzo, evitando di indire bandi poco credibili».