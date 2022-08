Nomine Cda partecipate Comune di Verona, Sinistra Italiana: «Serve nuova prospettiva di riconversione ecologica»

«A breve verranno nominati i nuovi amministratori di alcune importanti partecipate del Comune di Verona, tali nomine spettano al sindaco e all'amministrazione comunale veronese. Oggi piu? che mai e? necessario un cambio di passo riguardo la salvaguardia pubblica di queste partecipate con nuove necessarie politiche societarie, e amministrative, volte sia allo sviluppo economico ma anche alla salvaguardia ambientale, sociale e culturale del territorio veronese». Lo afferma in una nota Luca Perini, a nome del coordinamento provinciale di Sinistra Italiana Verona.

Lo stesso Luca Perini quindi evidenzia: «Oggi con l'attuale crisi economica senza precedenti si sta evidenziando anche nella provincia veronese un aumento delle diseguaglianze sociali con emergenze, sia di reddito ma anche a servizi di prima necessita? che costituzionalmente dovrebbero essere garantiti. Considerato cio? oggi e? divenuto prioritario, e doveroso, l'applicazione di alcuni punti oggi non piu? rinviabili: dalla competenza che si richiedera? ai prossimi consiglieri dovra? corrispondere anche una alta moralità e responsabilita? sociale con chiari indirizzi politici di indirizzo. Punti inderogabili sono la garanzia di un'economia circolare e distribuita con massima attenzione alla valorizzazione sociale e ambientale del territorio circostante in cui la matrice economica societaria deve coincidere con il benessere e la salute pubblica».

Luca Perini ricorda quindi che «si sta per concludere l'iter della Newco di AmiaVr Spa per portare in house il servizio rifiuti, dove i prossimi amministratori ci auspichiamo che scelgano a tal proposito una politica gestionale volta alla differenziata estrema: ben oltre il 90 per cento per usare al massimo le differenti materie prime seconde (plastica, vetro, metalli, carta e cartone, umido, ecc...). In questo modo - evidenzia Luca Perini - il costo del servizio si potrebbe ridurre e l'attivita? non risulterebbe impattante». Luca Perini sottolinea inoltre come nel caso di AmiaVr non si tratti solo di una questione di competenza, ma anche di decidere tra possibili diversi orientamenti. Secondo Sinistra Italiana occorre cioè «scegliere tra chi vuole l'antica tecnologia del termovalorizzatore, o inceneritore», oppure in alternativa «chi vuole una vera raccolta differenziata dal minimo impatto ambientale».

Infine, anche per le altre partecipate, Sinistra Italiana ricorda tramite Luca Perini che vale sempre lo stesso principio, servono infatti «competenza, alta moralita? e responsabilita? con chiare mission di intervento verso le nuove emergenze cittadine, dal trasporto pubblico garantito ed accessibile a tutti/e, all’esigenza di un minor impatto ambientale possibile , allo sviluppo di turismo ecosostenibile che sappia valorizzare il territorio e la sua biodiversita?». E infine, non ultime, l'«emergenza casa» e l'«emergenza bollette», dove, sottolinea Perini, «oggi il ruolo degli enti locali e? importantissimo al fine di

garantire l'accessibilità a beni e servizi di prima necessità».