L’assessora alle politiche sociali del Comune di Verona Luisa Ceni è la nuova presidente della Conferenza dei sindaci ​

Il nuovo presidente della Conferenza dei sindaci è l’assessora alle politiche sociali del Comune di Verona Luisa Ceni, delegata dal sindaco Damiano Tommasi. Lo rivela una nota di Palazzo Barbieri che poi spiega: «L’incarico, di durata biennale, è stato conferito venerdì sera, alla Fiera Agricola San Biagio a Bovolone, durante la riunione della Conferenza dei Sindaci dei 98 Comuni compresi nel territorio di competenza dell’Azienda Ulss 9 Scaligera». Al sindaco di Nogara e presidente della Provincia di Verona, Flavio Massimo Pasini, va invece la carica di vicepresidente.

«Un ruolo di responsabilità che recepiamo con il massimo impegno. Il Comune di Verona è il più grande dei 98 che compongono il bacino territoriale dell’Ulss 9 Scaligera – ha dichiarato l’assessora Ceni –. Ci aspettano sfide importanti, che puntiamo a portare avanti nella massima condivisione possibile, continuando nella direzione già intrapresa fino ad oggi in collaborazione con l’Ulss e la Regione».

La Conferenza dei Sindaci è un organo collegiale, con il compito di formulare proposte sull’organizzazione territoriale dei servizi socio assistenziali/sanitari. Tutte le funzioni dei sindaci possono essere esercitate, con delega, dal vice sindaco o da un assessore o da un consigliere. In ambito territoriale le azioni vengono poi svolte dal Comitato dei sindaci (con durata quinquennale e suddiviso in Distretti), che ha la funzione di programmare le linee d'indirizzo socio sanitario nel territorio di propria competenza, per raggiungere gli obiettivi di salute definiti dalla Regione.

In particolare si occupa di temi collegati a minori, povertà, anziani, dipendenze, emergenza abitativa, disabilità, giovani e stranieri. Nell’Ulss 9 Scaligera i 98 Comuni sono suddivisi in quattro Distretti: Distretto 1 e 2, composto dai sindaci di 36 Comuni dei distretti 1 Verona Città e 2 dell'Est Veronese. Distretto 3 Pianura Veronese, composto dai sindaci di 25 Comuni. Distretto 4 Ovest Veronese, composto dai sindaci di 37 Comuni.