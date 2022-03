Per il bis di Sboarina a sindaco di Verona arriva anche l'appoggio di Noi con l’Italia

«Il partito nazionale Noi con l’Italia partecipera? alle prossime elezioni comunali di Verona in sostegno alla candidatura del sindaco uscente Federico Sboarina, in ragione della forte sintonia di valori e di linea politica». L'annuncio è arrivato quest'oggi, sabato 19 marzo, in una nota del partito che si definisce «una formazione politica saldamente collocata nel centrodestra, in cui viene rappresentata la componente centrista e cattolica». Piccola curiosità tutta scaligera, era il dicembre 2017 quando Noi con l'Italia si metteva in marcia come la cosiddetta «quarta gamba del centrodestra», ma in sede di presentazione, oltre a Costa e Lupi tra gli altri, c'era anche un certo Flavio Tosi (sui social si trova ancora oggi traccia di una pagina Facebook dal nome: "Flavio Tosi - Noi con l'Italia").

Il vento parrebbe però cambiato e, oggi, Noi con l’Italia spiega: «Il contributo valoriale messo a disposizione del governo della citta? e condiviso con Federico Sboarina e? caratterizzato da principi moderati e dal liberismo economico. Con la forte convinzione che il pensiero centrista sia una componente fondamentale dell'elettorato veronese, l’obbiettivo della formazione e? quello di creare un bacino politico che lo possa pienamente rappresentare, riportando questi elettori al voto nel segno della buona amministrazione».

Noi con l’Italia e? rappresentato in parlamento dall'onorevole Maurizio Lupi, che ne e? presidente, dall’onorevole Alessandro Colucci e dall’onorevole Renzo Tondo ed al governo dal Sottosegretario alla Salute Andrea Costa. L’onorevole Alberto Giorgetti e? nell’ufficio di presidenza di Noi con l’Italia, Leonardo Padrin e? il coordinatore in Veneto ed Alessandro Pigozzi e? il coordinatore a Verona.

«Siamo una forza moderata e la storia di ciascuno di noi e? garanzia di valori e di concretezza - dice il coordinatore veronese Alessandro Pigozzi -. Il centrodestra e? alla guida della citta? con il sindaco Federico Sboarina e la continuita? con i tanti progetti messi in campo e? necessaria per Verona. Il contributo di Noi con l’Italia , sara? fondamentale per riportare al voto l'elettorato centrista e contribuire cosi? alla conferma dei valori cattolici e liberisti in cui crediamo». Per ufficializzare la discesa in campo a fianco del sindaco uscente Federico Sboarina, il giorno 26 marzo sara? presente a Verona il presidente nazionale, l'On. Maurizio Lupi, il quale incontrera? la stampa e successivamente imprenditori e professionisti nel corso di un evento dedicato.