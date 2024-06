Il Comune di Verona è contrario all'adozione di un ticket d'ingresso alla città per i turisti: «Non è fattibile»

Ticket di ingresso a Verona sul modello di Venezia? A rendere nota quale sia la posizione ufficiale dell'attuale amministrazione a Palazzo Barbieri è stata l'assessora alla cultura e turismo Marta Ugolini: «Non mi risulta che per la nostra città sia un’idea in cantiere, né che qualcuno l’abbia ufficialmente suggerita. Come amministrazione stiamo lavorando per migliorare i flussi e garantire una migliore qualità di vita ai residenti».

La questione è sorta dopo alcune dichiarazioni, riportate da organi di stampa e commentate da diversi politici locali, che avrebbe fatto l'assessore regionale al turismo Federico Caner, il quale avrebbe infatti ipotizzato che anche il capoluogo scaligero, sul modello di Venezia, prima o poi potrebbe finire con l'adottare un ticket d'ingresso da far pagare a visitatori e turisti. La replica del Comune non si è fatta attendere e la stessa assessora Ugolini ha evidenziato: «Spiace constatare che stanno girando informazioni che non corrispondono alla realtà. A cominciare dal fatto che di un probabile ticket d’ingresso per Verona non se n’è parlato nell’occasione ufficiale di ieri, ovvero al tavolo propedeutico alla stesura del Piano Strategico del Turismo Veneto 2025-2027 al quale hanno partecipato i componenti della cabina di regia, i rappresentanti e gli stakeholders del settore. C’è poi il dato sulla soglia massima di turisti che Verona potrebbe ospitare, - ha sottolineato Ugolini - un numero che la stessa università ha fatto presente di non aver mai reso noto in via ufficiale, in quanto il gruppo di ricerca che ci sta lavorando non lo ha ancora calcolato».

Dopo i pareri contrari di Alberto Bozza (FI), Corsi (Lega) ed anche del consigliere regionale Stefano Valdegamberi, la proposta del ticket d'ingresso per l'accesso alla città incassa dunque il secco "no" pure da parte del Comune di Verona: «La posizione dell’amministrazione è che le città non si chiudono. - ha aggiunto l’assessora Ugolini - Applicare anche a Verona un ticket di ingresso per i visitatori analogo a quello di Venezia, qualora si ritenesse fattibile e opportuno per la nostra città, sarebbe praticamente impossibile per la presenza di troppi punti di accesso che necessiterebbero di altrettanti presidi. Crediamo che l’approccio per il quale abbassare i numeri dei turisti corrisponda a garantire migliore qualità dei servizi non abbia un fondamento razionale, - ha evidenziato Ugolini - serve piuttosto una riflessione sul reale problema di affollamento che si registra in alcuni siti e in particolari periodi dell’anno».

In tal senso, Ugolini ha ricordato alcune recenti innovazioni pensate dall'attuale amministrazione: «Per Verona - ha sottolineato Ugolini - è il caso del Cortile e della Casa di Giulietta, per la cui soluzione definitiva stiamo proseguendo il lavoro avviato nei mesi scorsi, o di alcuni eventi che attirano un maggior numero di turisti. Crediamo che la soluzione vada trovata nell’orientare i turisti nelle diverse zone della città attraverso una programmazione dell’offerta culturale e turistica che tenga conto degli equilibri in gioco e non certo nell’introduzione di un ticket che sarebbe anche difficile da riscuotere». Altra questione che si intreccia al tema del cosiddetto overtourism, o sovraffollamento turistico, è quello delle locazioni turistiche: «Ci stiamo lavorando, - ha spiegato l'assessora Ugolini - a proposito di turisticizzazione del centro storico. È un argomento che l’amministrazione ha a cuore e sul quale si stanno facendo serie valutazioni individuando soluzioni adeguate. Vorremmo tanto, ed è quello che stiamo chiedendo in più Comuni, avere a disposizione una legge nazionale che attribuisca reali poteri di intervento alle municipalità, per assicurare attraverso regolamentazioni adeguate l'autenticità e la reale vivibilità dei centri storici».