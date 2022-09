In piazza contro le sanzioni alla Russia, corteo di Verona per la Libertà

Dopo il «momento di riflessione per Darya Dugina», la figlia dell'ideologo russo Alexander Dugin uccisa in un attentato avvenuto alle porte di Mosca, Verona per la Libertà torna a manifestare in piazza. Il comitato ha organizzato un corteo per sabato prossimo, 10 settembre, che partirà da Piazza Arsenale alle 16.30.

«No alle sanzioni che stanno distruggendo l'economia italiana». Questo ciò che chiederanno i partecipanti alla manifestazione, convinti che «guerra, invio di armi e sanzioni contro la Russia siano stati un pericoloso boomerang per l'economia italiana, già particolarmente segnata da più di due anni di restrizioni e da decenni di politiche economiche scellerate dirette da Bruxelles».

«Come al solito sono le famiglie e le piccole e medie imprese a pagare il prezzo più alto di questo disastro annunciato che porterà le famiglie a scegliere se fare la spesa o pagare le bollette, grazie anche alla speculazione dei soliti noti», è il commento di Verona per la Libertà.

Durante la manifestazione verrà presentato il progetto "Io non pago". E l'ospite dell'evento sarà David Gramiccioli, che sempre sabato al teatro Stimate terrà il suo spettacolo "Aprile 1948-settembre 2022: le elezioni della vergogna".