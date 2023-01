Contro la Nato, contro la guerra: Verona per la Libertà annuncia una nuova manifestazione

«Sabato 4 febbraio Verona per la Libertà torna in piazza per ribadire il suo "NO" alla guerra che il popolo non vuole».

Il gruppo che alle elezioni comunali del capoluogo scaligero sosteneva la candidatura a sindaco di Alberto Zelger (il quale ha raccolto il 2,6% delle preferenze, sommando altre due liste civiche) torna a manifestare nel cuore della città. Alle ore 15 del 4 febbraio saranno presenti in piazza Brà Lorenzo Verti dell'associazione Vento dell'Est, la giornalista di Fahrenheit2022 Gloria Callarelli, il consigliere regionale Stefano Valdegamberi ed Eliseo Bertolasi, giornalista e reporter.

Una serie di interventi dunque sul tema dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, delle sanzioni economiche inflitte a quest'ultima e del sostegno offerto dalle nazioni Nato alla nazione presieduta da Zelensky.

«Verona è stata la prima città in Italia in cui, già a maggio 2022, si è tenuto un corteo contro la Nato e oggi, con la stessa determinazione, esprimiamo la nostra ferma opposizione alle politiche di guerra attuate in questo paese.

Non avevamo dubbi: anche il governo Meloni, alla stregua dei precedenti, si dimostra servo dell'Unione Europea e di Washington, sostenendo con ogni mezzo la guerra della Nato contro la Russia, fregandosene del bene del popolo italiano.

Le sanzioni (come avevamo anticipato un anno fa) sono servite solo a colpire duramente la nostra economia e il continuo invio di armamenti ci sta portando ad un passo dalla terza guerra mondiale.

In questa situazione, il popolo ucraino viene quotidianamente mandato al massacro per assecondare le mire espansionistiche dell'Occidente; sfruttando inoltre il palcoscenico dell'Ariston, il suo presidente viene ospitato al festival di San Remo con l'unico scopo di far accettare all'opinione pubblica le scelte suicide del nostro governo e prepararla all'idea di un coinvolgimento diretto nel conflitto».