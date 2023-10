Verona città metropolitana, arriva la mozione per il consiglio comunale

Lunedì prossimo, 9 ottobre, la conferenza dei capigruppo del consiglio comunale di Verona discuterà la mozione del presidente Stefano Vallani per sostenere il progetto di trasformazione di Verona a città metropolitana. Un progetto che sembra ampiamente condiviso e che quindi potrebbe subito ottenere il sostegno di tutte le forze politiche rappresentate in consiglio, in modo da poter essere valutato e votato in prima possibile dall'assemblea civica, andando così a concretizzare un'intenzione auspicata da mesi e ribadita in vari contesti dal sindaco Damiano Tommasi e dalla sua amministrazione.

Negli ultimi giorni, la questione di Verona città metropolitana è tornata al centro dell’attenzione pubblica. Durante l’assemblea annuale di Confindustria Verona, il presidente Raffaele Boscaini ha rilanciato il tema. Ed i parlamentari veronesi di Fratelli d'Italia hanno depositato la proposta di legge per inserire il capoluogo scaligero tra le città metropolitane d'Italia. Città metropolitane che sono enti territoriali di area vasta con finalità come la cura dello sviluppo strategico del territorio e la promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.

Per Verona, questo cambiamento significherebbe rivoluzionare l'assetto amministrativo territoriale con la fine dell'ente provinciale ed un aumento delle competenze e delle risorse per il Comune capoluogo. Per questo il Comune di Verona è già focalizzato sull’idea di creare una rete che unisce nodi urbani di diverse dimensioni tra loro complementari ed è anche attivo su scala metropolitana a compiere importanti scelte relative a: trasporti pubblici e di merci, organizzazione del verde, azioni urbanistiche e difesa e valorizzazione del patrimonio delle risorse ambientali ed energetiche.

Con Verona città metropolitana sarebbero riorganizzate le funzioni amministrative ed il Comune potrebbe accedere a maggiori risorse per gestire meglio i servizi. Inoltre, si potrebbero razionalizzare le scelte urbanistiche e infrastrutturali, valorizzando le potenzialità del territorio e risparmiando risorse pubbliche.

La volontà del Comune di Verona è dunque chiara: lavorare insieme a tutte le forze politiche nei diversi livelli delle istituzioni e alle organizzazioni economiche, imprenditoriali e sindacali, affinché si arrivi quanto prima al titolo di città metropolitana.

E un territorio che ambisce a diventare città metropolitana non può che interrogarsi sul futuro della mobilità e sulla sua pianificazione. In questo contesto, l'Ordine degli Ingegneri di Verona aprirà la decima edizione della Rassegna Open "Crea-Attività" con un incontro specifico. L'appuntamento è alle 14.30 di oggi nella sede dell’Ordine al Magazzino1 di Via Santa Teresa 12. «Affrontare il tema delle infrastrutture per la mobilità è fondamentale per una città che si candida a diventare metropolitana. La questione è articolata perché affronta molti aspetti della mobilità: dall’attenzione al traffico dei veicoli, alla congestione e ritardi ai nodi, dalle criticità legate alla mobilità ciclo-pedonale o al trasporto pubblico alla sicurezza stradale fino alla qualità urbana», ha spiegato il presidente dell’Ordine degli Ingegneri Matteo Limoni.