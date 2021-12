Verona s'impegna a istituire il Parco delle Sorgive e del Fiume Fibbio

Il consiglio comunale di Verona nell'ultima seduta dell'anno ha approvato la mozione per l'istituzione del Parco delle Sorgive e del Fiume Fibbio. Il documento è stato presentato dal capogruppo di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco, a nome anche del Partito Democratico e del movimento Traguardi, e ha registrato 24 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto.

Il sottosuolo e il territorio di Montorio e dei suoi dintorni costituiscono un unicum ambientale, archeologico, architettonico, artistico, paesaggistico. Con l'istituzione del Parco delle Sorgive e del Fiume Fibbio si intende valorizzare e proteggere l'area con particolare attenzione alle zone umide composte da sorgenti, laghetti e corsi d'acque.

Il laghetto Fontanon di Montorio, ad esempio, è un peculiare sistema di sorgenti di natura carsica di cui fanno parte anche il laghetto Squarà, Tondello, Madonnina e il torrente Fibbio, il cui sviluppo oltre i confini del Comune di Verona attraversando il territorio di San Martino Buon Albergo per arrivare fino a Belfiore.

Il sistema ha origine ai piedi dei Monti Lessini e nel corso dei secoli ha conosciuto innumerevoli trasformazioni ad opera dell'uomo che lo ha adattato alle esigenze di mulini, opifici e concerie. Attualmente però è in condizioni di sostanziale abbandono.

«Abbiamo la possibilità di avviare questo percorso per arrivare a costituire un nuovo Parco - ha detto Bertucco - Un modo per far conoscere ulteriormente il territorio di Verona e dei comuni limitrofi, con l'obiettivo di valorizzarlo. Sorgente laghetto Squarà, sette ponti, sorgente Madonnina, cotonificio sul Fibbio sono solo alcuni dei luoghi salienti di quest’area di interesse, zone che potrebbero far parte di percorsi naturalistici e storici ad hoc. Una proposta partita dall'ottava circoscrizione e dalle associazioni del territorio».

Scarica qui il progetto del Parco delle Sorgive e del Fiume Fibbio

Nello specifico con la mozione si chiede di avviare l'iter amministrativo per istituire il Parco delle Sorgive e del Fiume Fibbio, valorizzarne i percorsi e valorizzare gli ambiti della Madonnina e dell’ex Sapel come luoghi di particolare pregio, oltre ad attivare un accordo di programma con il Comune di San Martino Buon Albergo finalizzato al completamento dei percorsi lungo il Fibbio.

Nel luglio 2021 tali proposte erano confluite in un progetto organico per l'istituzione del Parco e, con la mozione approvata, l'amministrazione comunale è stata impegnata a dare sostanza a quanto richiesto dalla circoscrizione, mettendo in campo azioni concrete per la valorizzazione dell'area dal punto di vista naturalistico, ambientale e turistico.