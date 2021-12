Licenziata la mozione Bacciga su Ezra Pound e Verona

Nella giornata di ieri, in Commissione Sesta a Verona, presieduta dal presidente Mauro Bonato, è stata «licenziata all’unanimità» la mozione del consigliere Andrea Bacciga, per essere votata in Consiglio, affinché il Comune di Verona si attivi con «percorsi culturali e turistici per valorizzare la figura di Ezra Pound». Il letterato, secondo quanto riportato in una nota della Lega, sarebbe stato un «grande estimatore della nostra città» ed in tal senso viene ricordata «la sua opera più importante I Cantos», nella quale «i riferimenti a Verona sono molteplici». La stessa nota della Lega ricorda poi che Ezra Pound proprio a Verona «soggiornò nel 1898 e nel 1929».

Tra i luoghi scaligeri che hanno lasciato un segno nel poeta la Lega ricorda «la Biblioteca Capitolare, dove studiò numerose opere di autori come Guido Cavalcanti, la Basilica di San Zeno e il ristorante Dodici Apostoli, in cui ancora oggi si può vedere una penna da lui donata». Il presidente Bonato, che ha voluto portare in Commissione la mozione, si è trovato d’accordo con l’iniziativa di Bacciga, ribadendo il «legame di Pound con Verona e la necessità di riconoscerlo».

Alle parole di Bonato si è unita la consigliera Daniela Drudi, che aveva organizzato la visita conoscitiva in Capitolare, dove il prefetto Bruno Fasani aveva messo in evidenza le prove del passaggio dello scrittore, che si intratteneva a studiare i libri lì custoditi. Vi sarebbero state alcune polemiche nate sul piano politico con il consigliere Michele Bertucco, ma dalla Lega assicurano che l’«intento del consigliere Bacciga e degli altri commissari presenti era unicamente mettere in luce la figura di Pound dal punto di vista culturale e letterario e il suo rapporto con Verona».