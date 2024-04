Mostra "10 anni di guerra in Donbass", +Europa: «Propaganda russa»

Sarà presentata domani pomeriggio, 20 aprile, la mostra fotografica "10 anni di guerra in Donbass" del reporter Vittorio Rangeloni. L'evento è curato dall'associazione Vento dell'Est, che ha organizzato una conferenza al Circolo Primo Maggio di Montorio. Un evento contestato da +Europa Verona che parla di «propaganda russa».

È in programma per le 16 di domani la conferenza sulla mostra "10 anni di guerra in Donbass" realizzata con le foto scattate da Vittorio Rangeloni. Il reporter sarà in collegamento video, mentre al Circolo Primo Maggio saranno presenti il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, il presidente dell'associazione Veneto Russia Bielorussio Palmarino Zoccatelli ed il presidente di Vento dell'Est Lorenzo Berti. A moderare l'incontro sarà Vito Comencini di Popolo Veneto.

«La propaganda russa, forte dei suoi fedeli servitori, alza la testa di nuovo a Verona», è il commento del direttivo di +Europa Verona. Marina Sorina, Elisa Preciso, Lorenzo Dalai ed Anna Lisa Nalin hanno contestato l'evento, dichiarando: «Mentre la Russia sta devastando l’Ucraina e attaccando i valori delle democrazie occidentali, i propagandisti fedeli al paese-terrorista organizzano un evento dedicato a "10 anni di guerra in Donbass", senza specificare che si trovano dalla parte di coloro che hanno scatenato questa guerra, violando le leggi internazionali. Non c’è dubbio che le foto della mostra, scattate da un reporter amico dei russi, rispecchieranno quella parte di realtà che a loro conviene».

+Europa Verona ha condannato «la politica espansionistica del governo russo e la guerra che conduce contro uno Stato libero e sovrano». Ed i membri del direttivo hanno aggiunto: «Per preparare l’opinione comune alla propaganda del Cremlino, sono strumentali gli eventi apparentemente di nicchia come questo. Quali sono i veri interessi che muovono Comencini e Valdegamberi a fare propaganda e di fatto volere la resa dell’Ucraina? Di sicuro non coincidono con gli interessi della Repubblica Italiana che si è espressa fermamente a favore della difesa della sovranità ucraina».