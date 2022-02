Agenti di polizia locale morti per Covid-19, nessun contributo ai familiari

In caso di morte per Covid-19 di un membro delle forze dell'ordine, è previsto il pagamento di un contributo economico per i familiari del deceduto. Una sorta di indennizzo di 25mila euro, che però non viene riconosciuto alle famiglie degli agenti delle polizie locali. «Un fatto incomprensibile, per il quale ho chiesto spiegazioni al ministro Luciana Lamorgese», ha commentato il senatore veronese del Partito Democratico Vincenzo D'Arienzo.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Interno che individua i beneficiari di un contributo economico per i familiari del personale delle forze di polizia e dei vigili del fuoco. Un contributo che viene riconosciuto nel caso in cui l'agente o il pompiere sia deceduto per effetto diretto o indiretto del contagio da coronavirus. «Ovviamente - ha dichiarato D'Arienzo - si tratta di una decisione lodevole, che riconosce il sacrificio di tanti servitori dello Stato deceduti per il dovere svolto in servizio».

Tale disposizione, però, esclude dal beneficio i familiari degli agenti di polizia municipale. E si stima che a livello nazionale siano 31 i casi di decesso riconducibili a Covid-19 nelle polizie locali. «L'esclusione dei familiari del personale della polizia municipale appare assolutamente ingiusta e incomprensibile, in quanto prevede una discriminazione tra operatori della sicurezza - ha detto il senatore PD - La polizia municipale collabora, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia, come è avvenuto anche durante la crisi pandemica. Non condivido la decisione e quindi con un'interrogazione al ministro Lamorgese ho chiesto di estendere il contributo economico anche ai familiari del personale della polizia municipale».