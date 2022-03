Indagine sui falsi vaccini a Verona, dura presa di posizione del ministro D’Incà: «Vanzetto esca subito dal M5S»

«La condotta di Marta Vanzetto è grave e fuori da ogni legalità morale: per questo motivo chiedo che sia espulsa dal Movimento 5 Stelle e si dimetta da consigliera comunale». Durissima presa di posizione da parte del ministro per i Rapporti con il parlamento, il grillino Federico D’Incà, nei confronti della consigliera comunale a Verona Marta Vanzetto, finita al centro della bufera politica a seguito dell'indagine aperta che riguarda alcune presunte false vaccinazioni anti-Covid per l'ottenimento del green pass.

In merito alla consigliera Vanzetto, che al momento non risulterebbe comunque tra gli indagati ma si sarebbe «autodenunciata», lo stesso ministro D’Incà ha poi aggiunto: «Come Movimento 5 Stelle non possiamo accettare un comportamento simile, irrispettoso sia nei confronti di chi ha scelto responsabilmente di vaccinarsi, sia di chi ha perso la vita a causa della pandemia e, allo stesso tempo, nei confronti di tutti i medici e degli operatori sanitari che in questi anni difficili hanno lavorato ininterrottamente, giorno e notte, per garantire la salute dei cittadini». Il ministro per i Rapporti con il parlamento ha infine concluso: «Questo atto, lo ripeto, è grave e irresponsabile: la Vanzetto faccia subito un passo indietro».