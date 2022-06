La ministra Elena Bonetti lunedì a Verona: si parlerà di donne, famiglia e "reddito di libertà"

Lunedì 6 giugno alle ore 20.45 in sala Ater in piazza Pozza, la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, la professoressa Elena Bonetti, sarà a Verona per dialogare e confrontarsi con il sindaco di Garda e deputato di Italia Viva Davide Bendinelli, l'assessora ai Servizi sociali del Comune di Bussolengo Silvana Finetto e la dott.ssa Franca Consorte, psicologa del Centro antiviolenza di Legnago Donna. Modererà l'incontro Andrea Accordini, giornalista.

Ad organizzare la serata, il candidato della Lista Tosi in Consiglio comunale Federico Vantini per il quale «i temi della famiglia e delle pari opportunità non possono essere né semplificati né utilizzati come espedienti retorici. Al contrario, - aggiunge Federico Vantini - esistono delle cause oggettive per le quali le donne possono contare, ancora oggi, su meno opportunità sociali e lavorative rispetto agli uomini e quelle vanno affrontate una per una. Più asili per i bambini; più assistenza per gli anziani - la cui cura, in famiglia, ricade in maniera sproporzionata sulle donne-; più sicurezza la sera per tornare in taxi a prezzo scontato, più servizi nei luoghi di lavoro e nelle aziende partecipate dal Comune: ecco la piattaforma di azioni concrete che mettono la donna al centro del programma della Lista Tosi: le stesse del Family Act che, grazie alla Ministra Bonetti».

Federico Vantini - foto profilo Facebook

Lo stesso Federico Vantini quindi sottolinea che si tratta di «azioni concrete che si differenziano in maniera netta dalla propaganda dell’amministrazione Sboarina, che si è riempita la bocca di "famiglia tradizionale" per cinque anni». Tra gli altri temi della serata vi sarà anche lo «stanziamento di 9 milioni di euro per il reddito di libertà», ovvero l'«erogazione mensile per 12 mesi alle donne che escono da un percorso di violenza». Altri temi che verranno affrontati saranno quelli relativi alla «situazione dei Centri Anti-violenza e Case Rifugio a Verona», nonché dei «servizi necessari non solo per la prima infanzia ma, anche, per prevenire il disagio minorile e adolescenziale».