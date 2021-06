Migranti, sindaco di Cerea: «Non cedete all'affitto "facile" alle cooperative»

Dopo il bando indetto nelle scorse settimane dalla Prefettura di Verona per l'accoglienza di circa 1.200 migrati, le cooperative coinvolte nella gestione dei richiedenti asilo starebbero cercando nel territorio scaligero gli immobili più adatti ad ospitare i rifugiati. Arriva però l'altolà della Lega, attraverso il sindaco di Cerea Marco Franzoni, che mette in guardia i proprietari degli immobili: «Mi faccio interprete di un tema che preoccupa molto gli altri amministratori comunali, in particolare quelli della Lega - ha detto Franzoni - A Cerea abbiamo ricevuto dei contatti da parte di realtà interessate a conoscere se ci sono appartamenti liberi. Per questo rivolgo un appello ai proprietari di immobili e indirettamente alle agenzie immobiliari: seppure di fronte ad un legittimo beneficio economico immediato, occorre valutare l'impatto sociale e di ordine pubblico che comportano determinate scelte».

Secondo Franzoni «non cedere all'affitto o alla vendita "facile" alle cooperative significa dimostrare senso di responsabilità nei confronti della propria comunità», in particolare perché sarebbe «venuto meno il criterio secondo il quale il numero di richiedenti asilo dovesse essere proporzionato rispetto al numero di abitanti di un Comune. In questo modo le cooperative sono portate a cercare appartamenti in quelle zone della provincia in cui gli immobili costano meno, con il rischio di creare enormi squilibri nella distribuzione territoriale». Il nuovo bando prevede inoltre delle regole diverse per il protocollo Covid. «Si parla di abitazioni con metrature più ampie, ma quando l’emergenza legata alla pandemia verrà meno alle cooperative rimarranno degli appartamenti molto più ampi rispetto a quelli che hanno utilizzato fino ad oggi - ha concluso il sindaco di Cerea - Questo non sia il preludio all'arrivo, in futuro, di nuovi migrati».