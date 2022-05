Il rider "eroe" Michele Dal Forno si candida a Verona per la Lega al fianco di Andrea Bacciga

L’anno scorso, mentre stava lavorando come rider, Michele Dal Forno dopo essere interveuto per aiutare una ragazzina in difficoltà, venne aggredito con una coltellata al volto da un altro giovane. Michele riportò sul viso i gravi segni di quella brutta esperienza per diverso tempo, ma il suo gesto ricevette un plauso unanime, tanto da fargli ottenere diversi riconoscimenti a livello cittadino.

Oggi, in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno prossimo, Michele Dal Forno ha deciso di candidarsi per la Lega in Seconda circoscrizione: «Ringrazio Andrea Bacciga per avermi coinvolto. Ho deciso di intraprendere questo percorso con serietà e impegno, candidandomi per la Seconda circoscrizione. Una scelta, maturata nel tempo, che mi vede vicino alle battaglie portate avanti dalla Lega», ha detto Michele Da Forno.

Il consigliere comunale della Lega a palazzo Barbieri Andrea Bacciga ha raccontato: «Quando avvenne quel grave episodio, in qualità di presidente della Commissione sicurezza, mi misi subito in contatto con Michele. Siamo poi diventati amici, condividendo valori e il senso di giustizia che lo ha portato, senza pensarci, a difendere quella ragazza. Sono orgoglioso che scenda in campo al mio fianco, - ha concluso Andrea Bacciga - lui per la Circoscrizione e io per il Consiglio comunale, per le elezioni del 12 giugno».