Zaia e Meloni firmano a Verona l’accordo per lo sviluppo e la coesione: «Veneto locomotiva d’Italia, valorizziamolo»

Firmato a Job&Orienta l'accordo che mette a disposizione del Veneto «più di 600 milioni di euro». La presidente del Consiglio sul caso Giulia Cecchettin: «Fiera della legge che il governo ha varato contro la violenza sulle donne. Non ci fermeremo fin quando non si fermerà qualcosa che è incompatibile con il nostro presente»

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia hanno scelto Job&Orienta 2023, il salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, per sottoscrivere l’accordo per lo Sviluppo e la Coesione finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il periodo 2021-2027. Il Veneto è la terza regione a firmare il protocollo, dopo la Liguria e le Marche.

«Lo considero un ulteriore tassello della nostra ottima collaborazione, - ha detto la presidente del Consiglio Meloni rivolgendosi al presidente della Regione Veneto Zaia - un contributo che il governo centrale dà ad una regione che altro non chiede se non di essere messa in condizione di correre sempre più velocemente, di lavorare sempre più efficacemente, che rappresenta una locomotiva dell’Italia e che noi vogliamo valorizzare come locomotiva dell’Italia».

Alla Regione del Veneto, secondo quanto spiegato in una nota, sono destinati «607,6 milioni di euro, di cui 470 circa destinati a due ambiti prioritari: le infrastrutture viarie, per decongestionare il traffico e garantire migliori collegamenti con le aree interne, e la messa in sicurezza del territorio, con particolare riferimento al tema della risorsa idrica». Il resto delle risorse, che secondo quanto viene riferito sarà «messo sul piatto dal governo centrale con una cifra aggiuntiva», è destinato a «interventi relativi al diritto allo studio, con particolare attenzione al problema delle residenze per studenti universitari, a interventi di riqualificazione urbana, ma anche relativi a impianti sportivi, strutture di riabilitazione, sostegno del tessuto produttivo».

In merito, il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha dichiarato: «Questo accordo permette di partire subito con molte opere in ambito digitale, culturale, infrastrutturale, ambientale e sociale. Durante l’estate abbiamo lavorato in silenzio e presentato un progetto da 2,253 miliardi di euro: so che è un libro dei sogni, ma se dovessero avanzare risorse noi ci siamo. Ho voluto siglare al Job&Orienta questo accordo - ha aggiunto Zaia - e sono contento che la presidente Meloni abbia acconsentito di firmarlo qui, è un bel segnale. Job&Orienta rappresenta appieno l’eccellenza della formazione in Veneto».

L’incontro per la firma del protocollo d’intesa tra governo e Regione del Veneto si è svolto allo stand regionale, dopo che entrambi i presidenti, alla presenza anche dei ministri Raffaele Fitto (Affari europei) e Carlo Nordio (Giustizia), hanno ricordato Giulia Cecchettin, la giovane veneta vittima di femminicidio. Al riguardo, la presidente Meloni ha detto: «Condivido il ricordo di Giulia e sottoscrivo la responsabilità che tutti abbiamo di fronte a un fenomeno che continua a essere intollerabile, incredibile, e che ha bisogno di essere combattuto a 360 gradi. Sono fiera della legge che il governo ha varato contro la violenza sulle donne, credo che ci siano materie sulle quali il terreno del confronto e della condivisione debba e possa fare la differenza. Ci sono anche altre iniziative che stiamo portando avanti in questi giorni. Non ci fermeremo fin quando non si fermerà qualcosa che è incompatibile con il nostro presente», ha concluso la premier Giorgia Meloni.

