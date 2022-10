Gianmarco Mazzi entra nel governo, sarà sottosegretario alla cultura

Dall'Arena di Verona ad un incarico di governo nel giro di un'elezione. Il veronese Gianmarco Mazzi è stato inserito nella lista dei 31 sottosegretari dell'esecutivo nazionale guidato dalla premier Giorgia Meloni.

Oggi, 31 ottobre, si è svolto il secondo Consiglio dei ministri del governo Meloni. Nadia Palazzolo su Today ha riassunto le prime decisioni prese, tra cui lo stop all'obbligo vaccinale per chi esercita una professione sanitaria.

Ma quella di oggi è stata anche una riunione di nomine. Il Governo ha infatti scelto 8 viceministri e 31 sottosegretari (qui la lista completa). E proprio tra i sottosegretari spicca il nome di Gianmarco Mazzi.

Candidato con Fratelli d'Italia nel Padovano, pur essendo veronese, Mazzi è entrato per la prima volta in Parlamento attraverso le recenti elezioni politiche. E in questa sua prima esperienza avrà subito un ruolo di governo. Insieme a Lucia Borgonzoni e a Vittorio Sgarbi, Gianmarco Mazzi è stato nominato sottosegretario alla cultura.

Un ambito, quello della cultura, che Mazzi conosce bene avendo per anni lavorato nell'organizzazione degli eventi extra-lirici all'Arena di Verona e avendo anche diretto per sei edizioni il Festival di Sanremo.