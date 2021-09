Weekend veronese per il leader della Lega Matteo Salvini

Tappa veronese nel weekend per Matteo Salvini, impegnato nel tour per le prossime amministrative. Il “capitano” sarà domenica 19 settembre (ore 10) a Bovolone in piazza Costituzione, al fianco di tutti i candidati sindaci sostenuti dalla Lega e impegnati nelle prossime elezioni comunali, a partire dalla padrona di casa Silvia Fiorini, in lizza proprio a Bovolone per il centrodestra.

Con Salvini i vertici della Lega veronese, in testa il vicesegretario ed ex Ministro a famiglia e disabilità, Lorenzo Fontana, e poi la vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, il commissario provinciale Nicolò Zavarise e ancora parlamentari, senatori, l’eurodeputato Paolo Borchia, il consigliere regionale Filippo Rigo. Ci saranno poi alcuni responsabili elettorali del territorio, tra cui il sindaco di Cerea Marco Franzoni e l’ex presidente dei senatori della Lega Federico Bricolo, attivo su Verona, oltre ad un folto gruppo di amministratori locali.

L’incontro è aperto a tutti sostenitori, militanti e simpatizzanti della Lega. In caso di pioggia l’evento si svolgerà poco distante al coperto, nella galleria spazio 3 di via Garibaldi 48, a pochi metri dalla piazza.