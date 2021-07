Verona, verso le elezioni 2022. Massignan: «Destra fallimentare e sinistra divisa»

«Dopo quasi 15 anni di governo della destra, nonostante due sindaci diversi, gli esiti sono stati pressoché identici e le eccellenze della nostra città si sono lentamente trasformate in mediocrità». Un'opinione espressa da Giorgio Massignan dell'osservatorio territoriale VeronaPolis, il quale ha puntato lo sguardo verso le elezioni amministrative di Verona del 2022, esprimendo valutazioni su chi ha governato la città e chiedendo unità alle forze politiche di sinistra e centrosinistra.

Sulla gestione dei patrimoni di Verona in questi ultimi anni, Massignan ha le idee chiare: «L'aeroporto Catullo e Fondazione Arena di Verona, per colpa di gestioni inadeguate, hanno seriamente rischiato il fallimento. La Fiera e il Consorzio Zai, che fin dalla loro costituzione hanno rappresentato un importante impulso per lo sviluppo economico e urbanistico della città, si sono tramutati in organismi rigidi, privi di fantasia e operatività. La decadenza di quelle che erano state le nostre eccellenze non è avvenuta per caso, ma soprattutto per le ingerenze dei partiti politici nelle scelte degli amministratori, spesso incompetenti, ma fedeli ai loro padrini. A questi infelici contesti, vanno aggiunte le sorti di quelle che erano state le nostre due maggiori banche cittadine, la Cassa di Risparmio e la Banca Mutua Popolare, oltre all'assicurazione Cattolica. Non va scordata neppure la gestione urbanistica della nostra città. Sia il sindaco Flavio Tosi che il sindaco Federico Sboarina hanno delegato agli investitori privati le scelte d’uso del territorio, e la conseguente pianificazione è stata pesantemente influenzata dalle legittime aspettative economiche degli operatori economici. Il sistema del verde è rimasto un bel sogno. Si è invece attuato, o cercato di attuare, il sistema di trasporto pubblico tramite il filobus; progetto ereditato dal sindaco Tosi, che ha causato il taglio di centinaia di alberi e l’apertura di una serie di cantieri che hanno e stanno bloccando la città. Dopo quattro anni, non si conosce quale sarà la sorte della mobilità pubblica. In questi ultimi 15 anni, nonostante la nostra città sia ricca di storia, di cultura e di patrimonio architettonico e artistico, coloro che l’hanno amministrata non se ne sono molto curati. Addirittura, nella seconda amministrazione Tosi, non c’era neppure l’assessorato alla cultura. E fa testo la bocciatura di Verona dalle finaliste per la Capitale della Cultura 2022. Del resto, se uno dei progetti bandiera era quello relativo ai Magazzini della Cultura al Forte Santa Caterina del Pestrino, è comprensibile perché sia stata esclusa. Ma, nonostante il quadro della gestione politico-amministrativa di Verona da parte della destra sia stato fallimentare, sembra che l’esito delle elezioni favorisca ancora una volta i partiti di destra e centrodestra».

Giorgio Massignan, però, ne ha anche per la sinistra e il centrosinistra veronese. «Si avverte la necessità di un tavolo autorevole per organizzare un'aggregazione programmatica tra i diversi partiti e gruppi di quell'area - ha dichiarato - Nel 2017, alle amministrative, la destra con il centrodestra ha ricevuto il 63,9%, la sinistra con il centrosinistra il 27% e i Cinque Stelle il 9,18%. Sembrerebbe non esserci storia. Ma va considerato che ha votato il 58,81 dei diritti al voto; rimane una quota del 41,19% che non si è espressa. Alcuni perché impossibilitati o non interessati, ma altri perché non hanno trovato un credibile programma elettorale e candidati affidabili. Forse, anche perché stanchi e delusi della frammentazione del centrosinistra e della sinistra in partiti, partitini, gruppi e gruppetti in continua disputa tra loro».