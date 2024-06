Mariotti in consiglio comunale: «Io e il mio camerata votiamo a favore»

Più del voto ha fatto discutere la dichiarazione di voto del capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale Massimo Mariotti. Nella seduta di ieri, 20 giugno, per la realizzazione di un parcheggio e la riqualificazione dell'area verde di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, Mariotti ha annunciato il suo voto favorevole e quello del suo collega di partito Leonardo Ferrari. Ma lo ha fatto dicendo: «Io e il mio camerata votiamo a favore».

Non una parola qualsiasi quel "camerata", ma un appellativo comunemente usato tra fascisti e tra simpatizzanti di estrema destra. E non una parola detta di nascosto, ma pubblicamente, durante un consiglio comunale videoregistrato. La dichiarazione di voto, infatti, può essere riascoltata da tutti al minuto 90 della registrazione disponibile qui. E nei minuti successivi si può anche ascoltare come nessuno abbia obiettato nulla.

La polemica è scoppiata dopo, al di fuori del consiglio comunale e soprattutto su internet, dove in molti hanno espresso indignazione per l'uso della parola "camerata". A partire dal giornalista Paolo Berizzi, il quale ha rivelato che per il titolo del suo libro sulla minaccia neofascista "È gradita la camicia nera" si appropriò di un'espressione scritta proprio da Mariotti nell'invito ad un evento.

«Non sono più Fratelli d'Italia ma fascisti d'Italia - ha commentato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli - È questo il linguaggio che dovrebbe caratterizzare i rappresentanti delle istituzioni democratiche? Non è la prima volta che assistiamo a uscite di questo genere da parte di esponenti del governo o del partito della premier Meloni». E la senatrice veronese di di Alleanza Verdi e Sinistra Aurora Floridia ha aggiunto: «La misura è colma. Questi episodi non sono semplicemente gaffe, richiamano periodi oscuri della nostra storia che dovrebbero essere condannati senza esitazione. L'utilizzo di linguaggio e simboli associati al fascismo sono inaccettabili e incompatibili con le responsabilità di chi è chiamato a rappresentare i cittadini nelle istituzioni pubbliche. Siamo certi che il presidente del consiglio comunale di Verona Stefano Vallani prenderà immediati provvedimenti disciplinari nei confronti del consigliere Mariotti».

E mentre Buona Destra Verona descrive l'espressione di Mariotti «vomitevole», l'Unione degli universitari veronesi ha commentato così: «È solo l'ultimo esempio di come il fascismo venga normalizzato e legittimato da chi dovrebbe invece rappresentare i cittadini e rispettare i valori democratici e costituzionali. I segnali di un clima antidemocratico che si respira nel nostro Paese non passano solo per le intimidazioni e le aggressioni. E non si tratta di fenomeni isolati e indipendenti, ma di una tendenza che ha dei precisi referenti politici, che ha chiari riferimenti al fascismo fin dentro le istituzioni e il Governo».