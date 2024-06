Marangona, Europa Verde: «Piano da rinnovare con un'altra governance del Consorzio Zai»

Nel giorno in cui la giunta del Comune di Verona è pronta a dare il via libera all'accordo con Consorzio Zai e Provincia per lo sviluppo urbanistico della Marangona, Europa Verde offre alla coalizione che governa la città il proprio contributo per il futuro dell'enorme area agricola. Un contributo che probabilmente arriva fuori tempo massimo, perché il sindaco Damiano Tommasi ha trovato una soluzione che accontenta quasi tutta la sua maggioranza. E quindi il contributo di Europa Verde probabilmente farà soltanto sentire meno soli l'assessore Michele Bertucco e la consigliera Jessica Cugini, che volevano almeno strappare un rinvio della proposta e che non ci sono riusciti.

La trasformazione della Marangona sembra dunque pronta a partire. Prima ci sarà l'approvazione in giunta e poi quella del consiglio comunale, nonostante i voti contrari di Bertucco e Cugini. Voti che potrebbero essere reciprocamente tollerati all'interno della maggioranza o che potrebbero rappresentare l'uscita del gruppo politico di Bertucco e Cugini dall'esecutivo locale.

Qualunque sia il loro destino, Bertucco e Cugini sono almeno sicuri di non essere gli unici a Verona ad avere perplessità su ciò che sarà realizzato alla Marangona. Anche le associazioni ambientaliste si sono opposte ed oggi, 25 giugno, anche Europa Verde ha espresso le proprie idee, attaccando «la difesa conservativa dello status quo» e «la riproposizione di progetti già superati di magazzini e logistica». Per Europa Verde «è indispensabile il recupero del degrado e del disordine lasciato nella vecchia Zai storica, dove c’è più necessità di polmoni verdi per salvare quello che resta del quartiere sfigurato dagli insediamenti di Adigeo ed Esselunga». E per realizzarlo «è necessaria una nuova governance del Consorzio Zai».

«Dopo l’inerzia delle precedenti amministrazioni, che non hanno avuto strategie di sviluppo adeguate ai tempi, la giunta Tommasi ha l’occasione per un rilancio del progetto Marangona con un nuovo piano complessivo - ha concluso Europa Verde - Un'operazione così complessa ha bisogno dei tempi politici necessari, senza strappi o accelerazioni».